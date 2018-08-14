Yeşilyurt Belediyespor kamptaki ikinci hazırlık maçını oynayacak

Mavi-beyazlılar kamptaki ikinci hazırlık maçını yarın saat: 17.00’de BAL ekibi Siirtspor ile oynayacak.

BAL’da 2018-2019 futbol sezonu öncesi kadrosuna önemli isimler katan Malatya ekibi, kamp çalışmalarını sürdürdüğü Palandöken’de günde çift antrenman yapıyor.

Kamp çalışmalarını 20 Ağustos’ta noktalayacak olan mavi-beyazlılar, bu süre zarfında bir hazırlık maçı daha oynamayı planlıyor. 27 kişilik kamp kadrosuyla yeni sezona hazırlanan Yeşilyurt son olarak kadrosuna defans oyuncusu Erhan Gözetlik’i dahil etmişti.

Mavi-beyazlılar kamptaki ikinci hazırlık maçını yarın saat: 17.00’de BAL ekibi Siirtspor ile oynayacak.

“Çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz”

Takımın teknik sorumlusu Hayati Palancı kamp çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, verimli bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi.

Sezona en iyi şekilde hazırlanacaklarını kaydeden Palancı, “Tek hedefimiz verimli bir kamp süreci geçirmek. 27 kişilik kadromuzla Erzurum kampımızı sürdürüyoruz. Malatya’daki çalışmalarda yer almayan yeni transferimiz 3 yeni transferimiz de bizimle birlikte. Son olarak kadromuza defans oyuncusu Erhan Gözetlik’i dahil ettik. Yeni sezona en iyi şekilde başlamak için çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz” diye konuştu.

Bu arada mavi beyazlı takımda yeni yaşlarına basan kaleci antrenörü Hüseyin Ökke ve Deniz Işık’a doğum günü kutlaması yapıldı.

Pasta kesilen doğum günü kutlamasına bütün takım katılırken, kaleci antrenörü Hüseyin Ökke ve futbolcu Deniz Işık tebrikleri kabul ettiler.