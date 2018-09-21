Yeşilyurt Belediyespor Malatya derbisini kazanmak istiyor

Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Pütürge Belediyespor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Teknik direktör Hayati Palancı yönetiminde kurduğu güçlü kadroyla şampiyonluk hedefleyen mavi beyazlılar, bu sezon 3.Lig hedefine ulaşmak istiyor.

Sezonun ilk haftasında Malatya'nın BAL Ligi'ndeki bir diğer temsilcisi Pütürge Belediyespor ile karşı karşıya gelecek Yeşilyurt Belediyespor, Malatya derbisinden 3 puanla ayrılıp, sezona iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un teknik direktörü Hayati Palancı, sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.

Palancı, grupta şampiyonluğa oynayan birçok takımın olduğuna dikkat çekerek, “Yeşilyurt Belediyespor olarak Malatya'ya ikinci bir profesyonel takımı kazandırmak istiyoruz. Biz, bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıktık. Grup'ta şampiyonluğa oynayan 6 takım var. Lige iyi başlarsak öyle de devam ederiz” dedi.

Ligin ilk haftasında kardeş takım Pütürge Belediyespor ile karşılaşacaklarını anımsatan Palancı, “Biz her şeyden önce ‘Malatya kazansın' diyoruz. Güzel bir mücadele, kaliteli bir maç olsun. Her şeyden önce Pazar günü Yeşiltepe'de futbol şöleni olsun” diye konuştu.

Pütürge Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşması 23 Eylül Pazar günü 14.00'da Yeşiltepe 1 nolu sentetik sahada oynanacak.