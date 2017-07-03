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03 Temmuz 2017 16:10

Yeşilyurt Belediyespor, Mustafa Maden’i renklerine bağladı

Malatya’nın Bölgesel Amatör Lig’deki (BAL) temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor dış transfer çalışmaları kapsamında Şehit Kamil Belediyespor’un orta saha oyuncusu Mustafa Maden’i renklerine bağladı.

Yeşilyurt Belediyespor, Mustafa Maden’i renklerine bağladı

03 Temmuz 2017 16:10


Daha önce iç transferde 7 futbolcusuyla yeniden anlaşan mavi beyazlılar, dış transferde ilk imzayı Mustafa Maden’e attırdı.


1994 doğumlu Mustafa Maden futbola Gazişehir Gaziantepspor’da başladı. Mustafa Maden sırasıyla Bal ligi ekipleri Kahramanmaraş Pazarcıkspor, Kahramanmaraş Fidanspor ve Şehit Kamil Belediyespor takımlarında forma giydi.Ön Libero pozisyonunda oynayan Maden, yeni sezonda Yeşilyurt Belediyespor’un başarısı için ter dökecek.


Kulüp 2. Başkanı Şahin Özer’in katıldığı törende attığı imzayla Yeşilyurt Belediyesporlu olan Mustafa Maden yaptığı açıklamada Malatya ekibine transfer olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.




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