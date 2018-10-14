Yeşilyurt Belediyespor sahasında Maraş 1920'yi 2-0 yendi

Yeşiltepe 1 Nolu Saha'da oynanan karşılaşmanın 80. dakikasında orta saha oyuncusu Mehmet Güler kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Şampiyonluk iddiasını sürdürebilmesi için mutlak galip gelmesi gerek bir karşılaşmaya çıkan Malatya temsilcisi Mehmet'in kırmızı kart görmesiyle son 10 dakikalık bölümünü 10 kişi oynadığı maçta hem skor hem de oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmadı.

Müsabakanın 25. dakikasında Adem'in golüyle 1-0 öne geçen mavi beyazlılar, ilk yarıyı bu skorla üstün kapattı. İkinci yarıya oldukça baskılı başlayan Malatya ekibi, 85. dakikada Kırgız futbolcusu Kaiumzhan'ın penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Müsabaka bu skorla sona erdi ve Yeşilyurt Belediyespor puanını 10'a yükseltti.

Bu arada Malatya'nın BAL'daki diğer temsilcisi Pütürge Belediyespor ise deplasmanda Şarkışla Belediyespor'a 4-0 yenilerek galibiyet hasretini sürdürdü.