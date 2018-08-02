Yeşilyurt Belediyespor salonda çalıştı

Çalışmalarını İnönü Stadı’nda sürdüren turuncu yeşilliler Malatya kampının ardından Erzurum’a gidecek.

Malatya’nın BAL’daki temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’in yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni sezon için güç depolayan mavi-beyazlılar, günü spor salonunda yaptığı çalışmayla tamamladı.

Günde çift antrenman gerçekleştiren mavi bayazlılar, salonda güç arttırıcı çalışmalar yaptı.

Malatya ekibi ikinci etap kampı için 5 Ağustos’ta Erzurum’a gidecek. Bu arada Yeşilyurt Belediyespor’da yeni oyuncuların şehre ve takım arkadaşlarına kısa sürede uyum sağlaması teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Teknik Ditrektör Palancı’nın oyuncularıyla ikili görüşmeler yaparak oynatmayı düşündüğü sistem ve çalışma programıyla ilgili bilgiler verdiği belirtildi.