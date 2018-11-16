Yeşilyurt Belediyespor Ş.Urfa Belediyespor maçına hazırlanıyor

Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 9.haftasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Grubun 19 puan toplayan ikinci sıraya yerleşen mavi beyazlılar kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren rakibini evine eli boş göndermenin planlarını yapıyor.

Geçen haftada Ankas İstikal Spor'u yenerek önemli bir galibiyet alan mavi beyazlılar, 18 Kasım Pazar günü sahasında şampiyonluğun güçlü adaylarından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un futbol şube sorumlusu Kadircan Esen, takım olarak 3.Lig yolunda önemli bir aşama kat ettiklerini belirterek, ipi göğüsleyen taraf olacaklarını söyledi.

Esen, grupta 19 puanla ikinci sırada yer aldıklarını anımsatarak, “İki hafta üst üste önemli maçlar oynayacağız. Bu hafta sahamızda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ağırlayacağız ardından da Şarkışla Belediyespor deplasmanına gideceğiz. Tabi biz maç maç bakıyoruz. Öncelikle sahamızda Pazar günü oynayacağımız Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasını kazanarak yolumuza iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz. Pazar günü herkesi bu karşılaşmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor karşılaşması Pazar günü 14.00'da Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanacak.