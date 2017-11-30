Yeşilyurt Belediyespor yardımcı antrenör nezaretinde çalışıyor

Grup’ta 10. haftayı İnönü İniversitesispor beraberliğiyle kapatan Yeşilyurt Belediyespor’da, Teknik Direktör İsmail Tekin’in 2 gündür antrenmanlara çıkmadığı bildirildi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen ardı ardına aldığı başarısız sonuçlarla lider Adıyaman 1954 takımıyla arasındaki puan farkı 10’a yükselen mavi beyazlılarda Teknik Direktör İsmail Tekin’in 2 gündür takımın başında antrenmanlara çıkmadığı ifade edildi.

Konuyla ilgili yönetim tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, takımı 11 Nisan maçına Yardımcı Antrenör Engin Beltekin’in hazırlandığı belirtildi.

Pazar günü oynayacağı 11 Nisan maçına Yeşiltepe Tesisleri’nde hazırlanan Malatya ekibinde sakat oyuncu bulunmazken, İnönü Üniversitesispor maçında kırmızı kart gören Mert Ali Turgut cezalı durumda bulunuyor.

Yeşilyurt Belediyespor, mücadele ettiği Grup’ta 15 puanla 5. sırada bulunuyor.