Yeşilyurt Belediyespor yenilginin şokunu atamadı

Grup'ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor'da deplasmanda son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan maçta 62 Dersimspor'a 2-1 mağlup olunması moralleri bozdu.

Büyük bir bölümünü 2-0 geride götürdüğü müsabakanın 90. dakikasında farkı bire indiren ve aynı dakikalarda kalecisi kırmızı kartla oyundan atılan rakibi karşısında avantaj yakalayan Malatya ekibi, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak liderlik yarışında yara aldı.

Karşılaşma sonrası Dersimli oyuncular Yeşilyurtlu futbolculara saldırırken, Malatya ekibinde defans oyuncusu Murat Avcu hastaneye kaldırılarak darp raporu aldı.

“İkinci yarı tek kale oynadık diyebilirim”

Karşılaşmayı yorumlayan Yeşilyurt Belediyespor teknik direktörü Hayati Palancı, “Müsabakanın ilk yarısında iyi oynamadık. Bireysel hatadan iki gol yedik ve bu gollerin psikolojisinden kurtulamadık. Ancak ikinci yarı tek kale oynadık diyebilirim. Oyuncularım gol için her şeyi yaptılar. Tabi sahada Dersim'in gol yememesi için direnen bir hakemin olduğunu da sanırım söylemek lazım. Biz ne zaman gol için bastırdık, hakem olmadık kararlar verdi. Maç sonrası ise ne olduğunu bile anlamadan, oyuncularımıza saldırdılar. Bu görüntüler futbola yakışmadı” diye konuştu.