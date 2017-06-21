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21 Haziran 2017 17:29

Yeşilyurt Belediyespor’a alt yapıdan takviye

Malatya’nın Bölgesel Amatör Lig’deki (BAL) temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor’da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında alt yapıdan 5 futbolcu A takıma alındı.

Yeşilyurt Belediyespor’a alt yapıdan takviye

21 Haziran 2017 17:29


Geride kalan sezonda şampiyonluk mücadelesi verdiği BAL’da istediği sonuçla sezonu tamamlayamayan mavi beyazlılar, geçtiğimiz günlerde iç transferde 7 futbolcusuyla tekrar anlaşmasının ardından, bugün de alt yapıdan yetişen 5 futbolcuyu A takıma aldı.


Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Alt yapı oyuncularımızdan Mübarek Kılıç, Buğrahan Uzunoğlu, Abdullah Yalçın, Vahap Kaya, Abdullah Sizer yeni sezonda A takım kadrosunda yer alacaklardır. Kendilerine başarılar diler, futbolcularımız üzerinde emeği olan antrenörlerimize teşekkür ederiz” denildi.


Yeşiliyurt Belediyespor’da kulüp başkanı Dursun Cumali Sucu daha önce yaptığı açıklamada, bu sezon ligde mütevazi bir kadroyla mücadele edeceklerini açıklamıştı.




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