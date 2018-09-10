Yeşilyurt Belediyespor'da 5 futbolcuyla yollar ayrılacak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Yeşilyurt Belediyespor'da 5 futbolcuyla yolların ayrılacağı belirtildi.

Pütürge Belediyespor maçına teknik sorumlu Hayati Palancı yönetiminde hazırlanan mavi-beyazlılarda teknik heyetin sunacağı rapor sonrası 5 futbolcuyla yolların ayrılacağı bildirildi. Sezonun ilk haftasında Malatya'nın bir diğer BAL'da mücadelede eden takımı Pütürge Belediyespor ile karşılaşacak olan Yeşilyurt Belediyespor, hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Transferde önemli isimleri kadrolarına katarak iddiasını ortaya koyan Malatya ekibinin 27 olan futbolcu sayısını 22 indireceği belirtildi. Takımla yolları ayrılacak isimleri belirleyen teknik heyetin hazırladığı raporu yönetimle de paylaştığı, yönetimin ise bu kararı 1-2 gün içerisinde açıklayacağı bildirildi.

Bu arada mavi-beyazlılar ligin ilk maçında oynayacağı Pütürge Belediyespor maçının hazırlıklarını Konak stadında sürdürüyor.