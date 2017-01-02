Bölgesel Amatör Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Antalya kampı yarın sona eriyor.

10 gün süren kampta kondisyon ve güç depolamanın yanında iki de hazırlık maçı oynayan Malatya temsilcisi, bu maçlarda karşılaştığı Yozgat takımını 1-0 mağlup ederken, Karaman’a ise 2-1 mağlup oldu.

Mavi beyazlılar, kamp süresince kadrosuna bir de yeni oyuncu dahil etti. Eski oyuncusu Melik Balkaç’ı transfer eden mavi beyazlıların transferde bir ya da iki oyuncuyu daha kadrosuna katacağı bildirildi.

Kampı takip etmek için Antalya’da bulunan Kulüp Başkanı Dursun Sucu, faydalı bir kamp süreci geçirdiklerini ifade etti.

-“İnşallah takımımız 15 Ocak’ta başlayacak lige en hazır şekilde girecek”

Kampı İHA’ya değerlendiren Sucu, takımın son durumunu iyi gördüğünü belirterek, “Takımımız Antalya’da oldukça faydalı geçen bir kamp sürecini geride bıraktı. Bu kamp sürecinde iki de hazırlık müsabakası oynadık. Bu maçlardan birini kazandık, birinde mağlup olduk. Tabi bu müsabakaların temel gayesi eksiklerimizi görmekti ve teknik heyetimiz de bu eksikleri bize rapor etti. İnşallah takımımız 15 Ocak’ta başlayacak lige en hazır şekilde girecek” dedi.

-“Kampımızda olan ancak tam olarak anlaşmadığımız için beklettiğimiz bir oyuncu var”

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Sucu, “Transferde şuanda kadromuza kattığımız bir isim var. Eski oyuncumuz Melik’i yeniden transfer ettik. Onun dışında şuanda kampımızda olan ancak tam olarak anlaşmadığımız için beklettiğimiz bir oyuncu var. Transferde çalışmalarımız sürüyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda gerekli görüşmeler gerçekleştirilecektir” diye konuştu.