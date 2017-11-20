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20 Kasım 2017 15:11

Yeşilyurt Belediyespor’da fatura teknik heyete kesildi

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da 62 Pertek yenilgisinin faturası teknik heyete kesildi.

Yeşilyurt Belediyespor’da fatura teknik heyete kesildi

20 Kasım 2017 15:11


Bölgesel Amatör Lig’de 9. haftada deplasmanda 62 Pertekspor ile 0-0 berabere kalarak lider Adıyaman 1954 ile arasındaki puan farkı 8’e yükselen Yeşilyurt Belediyespor’da teknik heyetin durumunun yönetim tarafından değerlendirileceği belirtildi. Sezona önemli bir bütçe ve iddialı bir kadroyla başlayan mavi beyazlı ekipte ligin henüz 9. haftasında şampiyonluğun uzağında kalınması, yönetimi teknik heyet konusunda radikal karar almaya ittiği ifade ediliyor. Kulüpte sportif anlamda alınan kararların altında imzası bulunan 2. başkan Eyüp Bolat’ın Kulüp Başkanı Dursun Sucu ile yaptığı toplantının ardından teknik direktör İsmail Tekin ile yolların ayrılması yönünde karar aldığı ve bu kararı tecrübeli hocaya iletmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Mavi beyazlı yönetimin Tekin ile yolları ayırması halinde Cemil Tonguç ya da Hayati Palancı isimlerinden birisiyle anlaşabileceği ileri sürülüyor. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un kadrosunda Azerbaycan 1.Lig gol kralı Royal Najafov ile çeşitli profesyonel takımlarda forma giymiş Yunus Emre Eserdi, Yusuf Çelik, Erhan Özdil, Metehan Erdem ve Erdal Küçükkara gibi isimler bulunuyor.


Malatya ekibi Yeşilyurt Belediyespor, ligde bu hafta bir diğer Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesispor ile karşı karşıya gelecek.




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