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Yeşilyurt Belediyespor'da galibiyet sevinci

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.

Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Kilis Belediyespor'u uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yendi.


İlk yarısı 0-0 tamamlanan müsabakada Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 90+2'de Cemre Atmaca'nın golüyle Kilis Belediyespor'u 1-0 yendi ve önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.


Yeşilyurt Belediyespor, 83.dakikada Kaiumzhan Sharipov ile penaltı atışından yararlanamadı.


Maç sonrası açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu Hayati Palancı, önemli galibiyet aldıklarını söyledi.


Palancı, maçı kendilerinin zora soktuğunu kaydederek, “Sahamızda çok önemli maça çıktık. Kaybetmemiz halinde işimizi biraz zora sokacaktık. Maça da iyi başladık ancak ilerleyen bölümlerde biraz kendi eksiklerimizden kaynaklı zorluklar yaşadık. Son dakikada da olsa maçı kazanmamız iyi oldu. Bu galibiyetle üzerimizdeki şansızlığı da kırdığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

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