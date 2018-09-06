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06 Eylül 2018 13:28

Yeşilyurt Belediyespor’da kaleci antrenörü ameliyat oldu

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un kaleci antrenörü Hüseyin Ökke antrenmanda yaşadığı bel sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu.

Yeşilyurt Belediyespor’da kaleci antrenörü ameliyat oldu

06 Eylül 2018 13:28

Bel fıtığı teşhisiyle ameliyat edilen Ökke’nin bir hafta içerisinde sahalara döneceği ifade edildi.


Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da kaleci antrenörü Hüseyin Ökke’nin sakatlığı moralleri bozdu.


Antrenmanda yaşadığı bir sakatlıktan dolayı hastaneye kaldırılan Ökke, belinden başarılı bir ameliyat geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kaleci antrenörü Hüseyin Ökke’nin bir hafta içerisinde görevine başlayacağı ifade edildi. Bu arada Malatya Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Hayati Palancı, Ökke’yi ameliyat olduğu hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.




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