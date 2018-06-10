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10 Haziran 2018 15:57

Yeşilyurt Belediyespor’da Palancı imzaladı

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, geçtiğimiz günlerde anlaşma sağladığı Teknik Direktör Hayati Palancı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşilyurt Belediyespor’da Palancı imzaladı

10 Haziran 2018 15:57


Efsane Malatyaspor’un eski takım kaptanı ve teknik direktörü Hayati Palancı, yeni sezonda BAL ekibi Yeşilyurt Belediyespor’u çalıştıracak.


Bölgesel Amatör Lig’de aradığı başarıyı bir türlü yakalayamayan Malatya temsilcisi, İsmail Tekin’den boşalan teknik adamlık görevine Palancı’yı getirdi.


Palancı ile 1 yıllık sözleşme imzalanırken, yeni sezon transfer görüşmelerine ise önümüzdeki günlerde başlanacağı ifade edildi.


Son olarak Dersimspor’da görev yapan Palancı’yı takımın başına getirerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan mavi-beyazlı kulübün, hedefe yönelik transferler yapacağı belirtildi.


Yeşilyurt Belediyespor, Malatya Büyükşehir Belediyespor oluyor


Bu arada Yeşilyurt Belediyespor Kulübü’nün isim değişikliğiyle, ‘Malatya Büyükşehir Belediyespor’ olmasının gündemde olduğu ifa edildi.


Konunun Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat arasında konuşulduğu, iki başkanın da bu değişikliğin olması için gerekli çalışmaların başlatılması yönünde karar aldığı iddia ediliyor.




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