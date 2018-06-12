Yeşilyurt Belediyespor’da Palancı transfere hızlı başladı

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Hayati Palancı’nın teknik adamlık görevine gelmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Tecrübeli hocanın ‘şampiyonluk hedefi varsa gelirim’ şartıyla sözleşme imzaladığı mavi-beyazlı kulübün, bu doğrultuda transfer görüşmelerine başladığı bildirildi. Transferde tek yetkili olarak yönetimden görev alan Hayati Palancı’nın 2 sezon önce görev yaptığı ve kadrosunu kendisinin kurduğu Dersimspor’dan birkaç futbolcuya teklif sunduğu belirtildi.

Mavi- beyazlı kulübün kaleci Gökhan Zirekli, orta saha oyuncuları Mehmet Güler ve Adnan Kızılgöz ile anlaşmaya vardığı, bu futbolcuların resmi sözleşme için önümüzdeki günlerde Malatya’ya gelecekleri belirtildi. Palancı’nın Yeşilyurt Belediyespor’un Malatyalı eski futbolcuları Ramazan Çavuş ve Ahmet Yazıcı’yı da yeni sezon için oluşturacağı kadroda düşündüğü ifade edildi.

Bu arada Hayati Palancı’nın teknik ekibi de belli oldu. Yeni sezonda Palancı’nın yardımcılıklarını Abdulkadir Yılmaz, Orhan Özdemir ve Hüseyin Ökke’nin yapacakları açıklandı.