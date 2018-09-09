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Yeşilyurt Belediyespor’da Pütürge Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor


Konak Tesislerinde Hayati Palancı yönetiminde çalışan mavi-beyazlılarda morallerin yüksek olduğu belirtildi.


Sezonun ilk haftasında Malatya’nın bir diğer BAL’da mücadelede eden takımı Pütürge Belediyespor ile karşılaşacak olan Yeşilyurt Belediyespor, hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Hedeflerinin Malatya’ya bir 3. Lig takımı kazandırmak olduğunu belirten teknik direktör Hayati Palancı, takımdaki havanın oldukça iyi olduğunu ifade etti. Sezona iyi başlamak istediklerini kaydeden Palancı, “Öncelikle yeni sezonun başta Malatya takımları olmak üzere, tüm takımlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sezonun ilk maçında Malatya’mızın güzide takımlarından Pütürge Belediyespor ile karşılaşacağız. Bu maçın hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyoruz. İnşallah iki takımımız da iyi bir sezon geçir ve kazanan Malatya’mız olur. Tabi biz sezona iyi başlamak için ilk maçımızı kazanmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Tabi henüz tam olarak hazır olmasak da hızla bu eksiklerimizi tamamlıyoruz. İnşallah bu sezon Malatya’ya bir 3.lig takımı kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

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