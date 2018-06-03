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03 Haziran 2018 11:59

Yeşilyurt Belediyespor’da teknik adam adaylığı için 3 aday

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da yeni sezon öncesi belirsizlik sürerken, teknik adam konusunda ise görüşmelerin başladığı ifade ediliyor.

Yeşilyurt Belediyespor’da teknik adam adaylığı için 3 aday

03 Haziran 2018 11:59


Yeşilyurt Belediyesi’nde yaşanan başkan değişikliği sonrasında gözler futbol kulübüne çevrilirken, yeni Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın mavi- beyazlı yönetimle bir durum değerlendirmesi toplantısı yaptığı belirtildi.


Dursun Sucu başkanlığındaki Yeşilyurt Belediyespor son 5 yılda önemli bir bütçe harcamasına rağmen 3.lig hedefini gerçekleştirmezken, bu tablonun yapılan toplantıda ana gündem maddesini oluşturduğu öğrenildi.


Toplantıda başkan Çınar’ın Dursun Cumali Sucu’ya yeni sezonda kulübün mali yapısında daralmaya gideceklerini ve kulübün kendi imkanlarıyla lige devam etmesinin doğru olacağını söylediği ileri sürülüyor.


Başkan Güner’in teknik ekip ve futbolcu kadrosunun ağırlıklı olarak Malatyalı olmasını da Sucu’ya ilettiği ifade edildi.


Bu arada mavi-beyazlı kulüpte bu görüşmenin ardından başkan Sucu’nun teknik heyet belirsizliğini ortadan kaldırmak için bazı görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor.


Sucu’nun listesinde Hayati Palancı ve Cemil Tonguç’un yanı sıra Murat Kurt’un da bulunduğu iddia ediliyor.




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