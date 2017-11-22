Yeşilyurt Belediyespor’dan ‘yıpratılıyoruz’ açıklaması

Bu hafta aynı grupta mücadele eden Malatya’nın bir diğer takımı İnönü Üniversitesispor ile karşılaşacak olan Yeşilyurt Belediyespor, BAL 2.Grup’ta lider Adıyaman 1954 takımının 8 puan gerisinde bulunuyor. Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yaklaşık 3 yıldır ciddi bir yapılanmanın içinde olan şehrimizin en değerli vizyonu Yeşilyurt Belediyespor olarak bünyesinde 3 profesyonel takımı yaklaşık 850 sporcusu ile Malatya’nın Sporuna katkı sunmaktayız. İki yıldır futbolda şampiyonluğa oynuyoruz, şu günlerde ise 15 tane Malatyalı sporcunun forma giydiği 4 Malatyalı Antrenörün çalıştığı 4 Malatyalı personeli ile kendi öz kaynağını sinerjiye çeviren bir ekibimiz. Spor medyasında da şu dönemlerde gerek yazılı gerekse 1-2 görsel medya kanallarında ciddi bir yıpratma politikası uygulanmaktadır. Bu yıpratma politikası yanında Bal Ligi 2. Grup’ta mücadele ettiğimiz, İnönü Üniversitesi (Malatya Gücü F.K.) maçı öncesinde ise iki takım arasında bir problem varmış “Paralı takım-Parasız takım” imajı ortaya koymak istedikleri ise yazılı medya ve sosyal medya üzerinde kanıtlanmıştır. Gelinen şu süreçte geçen yıl yaşanılan olayların zararını tüm spor kamuoyunun takdirine bırakırken. Sonuç olarak Yeşilyurt Belediyespor olarak bizlerin bu şehre karşı sorumluluğumuzun olduğu bilinci ile şehrin sporuna sosyal hayatına katkı sunmayı şiar edinmiş bir kurumsal yapı olduğumuzun bilinmesini isteriz. Şehrimizi Bal liginde temsil eden İnönü Üniversitesi (Malatya Gücü F.K.) takımı ile iyi niyet ve yardımlaşma, birlikte hareket etme ve maç haftalarında kendilerine başarı dileklerini her ortamda sunmuş bir kulübüz. Her iki kurumsal yapının gerek medya üzerinde gerekse de sosyal medya aracılığı ile yıpratılmasına izin vermeme noktasında ciddiyiz. Hafta sonu şehrin en önemli iki değerini yürekten kutlar iyi olanın kazanmasını arzu ederiz” ifadelerine yer verildi.