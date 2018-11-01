Yeşilyurt Belediyespor'dan zirve yarışı değerlendirmesi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un sportif direktörü Burak Acil, ligdeki şampiyonluk yarışını değerlendirerek, “Bu uzun maratonda köprünün altından daha çok su geçer. Biz yeter ki tıpkı geçen hafta son saniyeye kadar koruduğumuz inancımızı bundan sonra da kaybetmeyelim” dedi.

“Uzun lig maratonunda sabırlı ve disiplinli olmamamız gerekiyor”

Takımdaki son durumla ilgili İHA'ya konuşan Acil, uzun lig maratonunda sabırlı ve disiplini olmaları gerektiğine vurgu yaparak, “Biz kulüp olarak sezon başı koyduğumuz hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Tabi bu uzun lig maratonunda her zaman istediğin sonuçları alamıyorsunuz. Açıkçası bazı maçlarda yeni bir takım olmanın getirdiği handikapları yaşadık. Ancak bu sürecin geride kaldığına inanıyorum. Geçen hafta Kilis maçında son dakikada gelen golle kazanmamız bizi fazlasıyla mutlu etti. Belki kaçan goller ve penaltıyı değerlendirebilsek hiç bu kadar stres yaşamayacaktık. Ama her şeyde bir hayır vardır. Geçen hafta sahamızda şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi Kilis Belediyespor'u yenmemiz bizi şampiyonluk yarışına dahil etti. Gol son dakikada da gelse kazanmak önemliydi. Bu uzun lig maratonunda sabırlı ve disiplinli olmamamız gerekiyor” dedi.

“Son saniyeye kadar kaybetmediğimiz inancımızı bundan sonra da kaybetmeyelim”

Bu haftayı maç yapmadan 3-0 galip geçeceklerini belirten Acil, “Bu hafta rakibimiz daha önce ligden çekildiği için maç yapmadan 3-0 hükmen galip ilan edileceğiz. Grubumuzda zirve mücadelesini yakından ilgilendiren Dersim- Şanlıurfa Belediye maçı var. Şarkışla'nın sürpriz bir gidişatı var. Biz bunların hiç birisini düşünmüyoruz, çünkü bu uzun maratonda köprünün altından daha çok su geçer. Biz yeter ki tıpkı geçen hafta son saniyeye kadar kaybetmediğimiz inancımızı bundan sonra da kaybetmeyelim” diye konuştu.