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27 Aralık 2016 17:20

Yeşilyurt Belediyespor’un yeni transferi iddialı konuştu

Yeşilyurt Belediyespor’un yeni transferi iddialı konuştu

27 Aralık 2016 17:20

Yeni sezon hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Bölgesel Amatör Lig(BAL) takımı Yeşilyurt Belediyespor, kampın dördüncü gününü geride bıraktı.
Sabah ve akşam olmak üzere günü çift antrenmanla geçiren mavi beyazlılarda futbolcular yoğun yağmur altında çalıştı. Malatya ekibinin ara transferde kadrosunda dahil ettiği Melik Balkaç, yeniden eski takımında olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.
“Bana bu formayı tekrar layık gördüler”
Melik Balkaç, takımın kamp yaptığı otelde İHA’ya yaptığı açıklamada, “Öncelikle buraya yeniden transfer olmamda büyük emeği olan Başkanımız Dursun Sucu, Futbol Şube Sorumlumuz Eyüp Bolat ve hocamız İsmail Tekin’e teşekkür ediyorum. Bana bu formayı tekrar layık gördüler. Ben de elimden geleni yapacağıma dair buradan Yeşilyurt ve Malatya camiasına söz veriyorum. Ben geçen seneye bir sünger çektim. Artık yepyeni bir sayfa açtım. Bu sene Yeşilyurt’u takip ediyordum zaten. Burada güzel bir ortamımız var. Bu sene yapılan işler inşallah Malatya Yeşilyurt’u şampiyon yapacaktır. Malatya’nın uzun süredir hasretini çektiği profesyonel takım özlemine son vereceğiz. Ben zaten buraya yabancı değilim. Geçen seneden arkadaşlarım zaten buradaydı. Daha önce birlikte oynamış olduğum arkadaşlarım da burada vardı. Burada tekrardan buluşmak güzel oldu. Kampa gelince, çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah lige en hazır şekilde başlayacağız” diye konuştu.



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