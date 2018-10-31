Yeşilyurt Belediyespor'un zirve mücadelesi sürüyor

Dersimspor maçında şansız şekilde kaybetmiştik. Camiamızın bu galibiyete çok ihtiyacı vardı. Kilis'i yendiğimiz için mutluyuz” dedi.

Ligde zirve mücadelesini sürdüren mavi beyazlılarda Kilis galibiyetinin sevinci sürüyor. Kilis galibiyetini değerlendiren Esen, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Şampiyonluğa oynayan bir takımı yendiklerini kaydeden Esen, “Kilis Belediyespor 2. Grupta şampiyonluğa oynayan takımlardan birisi. Bizimle oynadıkları maç onlar için de dönüm niteliğindeydi. Biz maça çok iyi hazırlanmıştık. Müsabakaya iyi başladık, rakibin pozisyonları vardı, bizim de pozisyonumuz vardı. İlk dakikalarda direkten dönen topumuz ilk şansız pozisyonumuzdu. İkinci yarıda penaltıda kaçırdık. Maç bitti diyeceğimiz anda penaltıyı kaçıran Kaiumzhan Sharipov attırdığı gol ile hem kendini, hem de takımını kurtardı. Futbolda bunlar var ama neticede oda bir insan. Penaltı kaçırdığı için üzüldü. Sonuç olarak son anda da olsa kazandık. Çok mutluyuz. Camiamızın bu galibiyete çok ihtiyacı vardı. Hedefimizde giden yolda bir maç kullandık. Artık önümüzdeki maça bakacağız. Maç maç kazandıkça hedefimize yaklaşacağız” diye konuştu.