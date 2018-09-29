Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemize yeni taşınan ailelerimizi evlerinde ziyaret edip, ilçemizi tanıtarak hoş geldiniz deme şansı bulduğumuz ‘Yeşilyurt Gurbet Değil' projemiz aracılığıyla bugüne kadar 3 bin 700 ailemize misafir olduk” dedi.

Yeşilyurt'a yeni taşınan ve Yakınca Mahallesinde ikamet eden Sena-Hüseyin Veysel Yüklü çiftini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, aile fertleriyle sohbet edip, Yeşilyurt'un sosyal,turizm, ekonomik ve eğitim yapısı başta olmak üzere diğer özellikleri hakkında bilgiler paylaştı.

"Yeşilyurt Gurbet Değil" projesi kapsamında 3 bin 700'ncü aile olan Sena-Hüseyin Veysel Yüklü çiftine misafir olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Millet olarak bizi farklı kılan dostlarımızın, akrabalarımızın, komşularımızın ve yakınlarımızın dertlerini kendi derdi olarak görüp elimizden gelen çabayı göstermemizdir. Dinimizde ve kültürümüzde misafirliğin özel bir yeri vardır. Üç yıldır başarıyla sürdürdüğümüz ‘Yeşilyurt Gurbet Değil' projemiz kapsamında bugüne kadar 3 bin 700 ailemize misafir olduk, sohbet ettik, taleplerini dinledik, bizden beklentilerini öğrendik. 40 yıl hatıra olsun diye kahve ve kahve takımı başta olmak üzere çeşitli hediyeler veriyoruz. Bugünde projemizin 3 bin 700'ncü ailesi olan Sena-Hüseyin Veysel Yüklü çiftinin misafiri olduk. Aslen Malatya'lı olup uzun yıllar il dışında yaşadıktan sonra Kastamonu'dan gelip Yeşilyurt'a yerleşen ailemize hoş geldiniz diyoruz. Yeşilyurt kimseye gurbet değildir, buraya yerleşen tüm vatandaşlarımıza kapımız ve gönlümüz sonuna kadar açıktır. Bizi çok güzel bir ortamda ağırlayan ailemize ilçemizi anlattık, hayata geçen yatırımlar ve projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Buraya ‘Yeşilyurt Gurbet Değil' projesi kapsamında gelmemize rağmen Yüklü çiftinin yeni bebekleri Ahmet Efe içinde ‘Hoş geldin Bebek' projemiz kapsamında hediyeler verdik. Rabbim tüm çocuklarımıza sağlık, sıhhat ve güzelliklerle dolu bir yaşam nasip etsin. Sosyal sorumluluk projelerimizle halkımızın iyi ve kötü anlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Halkımızla her an birlikte olmamızı sağlayan Keşke, Baştacı, Emanet Ekmek, Ekmek Kart, Emanet Çarşı, Gurbet Değil, Hoş Geldin Bebek ve Bir Yastıkta projelerimiz toplumsal paylaşım, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın kuvvetlenmesine neden oluyor” şeklinde konuştu. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Sena-Hüseyin Veysel Yüklü çifti ise, Başkan Çınar ve Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti.

Yeşilyurt Belediyesinin dört yıldır ilçe genelinde sürdürdüğü yatırımlar ve projeler hakkında aile fertlerine bilgilendirmede bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, proje kapsamında hazırlanan ve içerisinde fincan takımı, kahve ve özel hediyelerin olduğu hediye paketini Sena-Hüseyin Veysel Yüklü çiftine takdim etti.

Aile fertleriyle samimi ve içten bir sohbet yapan Başkan Çınar ayrıca genç çiftlerin yeni doğan bebekleri Ahmet Efe Yüklü'yü kucağına alıp severken, aileye ‘Hoş geldin Bebek' projesi kapsamında da hediye paketini verdi.