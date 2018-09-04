Yeşilyurt ilçesinde ‘Emanet ekmek’ projesi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yardımlaşma ve dayanışma kültürünün toplumda daha da kuvvetli hale getirilmesi adına 2015 yılında başlatılan proje kapsamında ilçedeki 71 fırında ‘Emanet Ekmek’ projesi ile hayırseverlerin aldığı ekmekler ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Projeye destek veren fırınları ziyaret ederek ekmek yardımları hakkında bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Halka hizmeti, Hakk’a hizmet’ anlayışı çerçevesinde ekonomik durumu yeterli olmayan ailelere ve kimsesiz vatandaşlara yiyecek, giyecek, yakacak ve ekmek yardımlarına aralıksız devam ettiklerini ifade etti.

‘İyilik Askıda Kalmasın’ sloganıyla fırında ekmek alan vatandaşların emanete ekmek bırakabilmesi için dijital bir platform oluşturulduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Bir Ekmek Eve, Bir Ekmek Askıya Gelsin, İhtiyacı Olan Emanetten Alsın’ anlayışıyla yürütülen projenin ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında köprü görevini üstlendiğini söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere ‘Gönül Belediyeciliği’ kapsamında yardım eli uzatmanın en önemli görevleri arasında yer aldığını hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şunları söyledi:

“2015 yılında başlattığımız ‘Emanet Ekmek’ projemize gösterilen büyük ilgi hepimizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Özellikle bağış yapan ile ekmek alanların bir birini görmediği ve tanımadığı bu yöntem ile ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz uygulamanın yapıldığı fırından ekmeğini kolaylıkla alabiliyor. Proje kapsamında bugüne kadar 740 bine yakın ekmek ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bağışlandı. İlçemizin farklı bölgelerinde hizmet veren 71 fırında uygulanan bu projemize sahip çıkan hayırsever vatandaşlarımızın katkısı ve desteklerini takdirle karşılıyoruz. Projemiz toplumdaki paylaşım ve yardımseverlik duygularının hala diri ve canlı kaldığını hepimize bir kez daha göstermiştir. Kıymetli hemşerilerimiz evine bir adet ekmek alırken bir ekmekte ihtiyaç sahibi insanlarımız için buraya bağışlıyor. ‘Emanet Ekmek’ projemizin gelişmesi ve büyümesine katkı sunan hemşerilerimiz yardımlaşma kültürümüzü bir kez daha göstermiştir. Projemiz birçok yerel yönetim tarafından model olarak alınmaktadır. Yeşilyurt’ta hiçbir hemşerimizin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı olmaz, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onun yanındayız. İlçemizin en ücra noktasında yardıma ihtiyaç duyan vatandaşımızın sıkıntısı bizim kendi derdimiz, sıkıntımızdır. Onların ihtiyaçlarına en güzel şekilde cevap vermek adına hizmetlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz.”

‘Ekmek Kart’ uygulamasıyla da bugüne kadar toplam 3 bin 344 aileye 3 milyon 955 bin 735 adet ekmek yardımı yaptıklarını sözlerine ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Sosyal Belediyecilik’ alanında ödüle layık görülen ‘Keşke’ projesi başta olmak üzere Baştacı, Emanet Ekmek, Ekmek Kart, Emanet Çarşı, Gurbet Değil, Hayat Seninle Güzel ve Bir Yastıkta projelerinin toplumsal paylaşım, kardeşlik ve dostluk bağlarının kuvvetlenmesine katkı sunduğuna dikkat çekti.

Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ise “Osmanlı İmparatorluğu döneminde zengin ile fakiri buluşturan sadaka taşları diye bir gelenek vardır, askıda ekmek gibi ekmek yardımları da bu geleneğin devamı olarak görülmektedir. Yeşilyurt Belediyemizin 71 fırında sürdürdüğü bu projeyle hayırsever vatandaşlarımız ekmek yardımlarını ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırabiliyor. Projeye sahip çıkan hayırsever kardeşlerimiz iki ekmek evine alırken iki ekmekte ihtiyaç sahibi kardeşlerime bağışlayabiliyor. Sosyal ve kültürel belediyecilikte farkındalık oluşturan hizmet ve projeler üreten Yeşilyurt Belediyemiz bu alanda bayrağı zirveye taşımıştır” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Emanet Ekmek’ projesine destek veren fırınları ziyareti sırasında ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılması için ekmek yardımında bulunmayı da ihmal etmedi.