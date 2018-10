Yeşilyurt Kent Konseyi'nden 29 Ekim'e özel klip

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle, Yeşilyurt Kent Konseyi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde ‘birlik, beraberlik ve kardeşlik' temasını içeren özel bir klip çekti.

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, İstiklal ve İstikbal mücadelesinin bütün kahramanları, şehitler ve gazilere ithaf edilen klipte, özgürlük ve hürriyetinden taviz vermeyen ecdattan aldığı büyük özgüvenle birlikte geleceğe umutla bakan öğrencilerin vatan, bayrak ve memleket sevdasına yer verildi. Cumhuriyet Bayramına yakışan görüntülerin yer aldığı klipte rol alan Yeşilyurt Kent Konseyi Müzik Çalışma Grubu öğretmenleri ve öğrencilerin performansları büyük beğeni topladı. Ayyıldızlı bayrak ve memleket sevdasına duyulan saygı ve sevginin yanı sıra tüm dünyada var olması gereken toplumsal huzur, paylaşım ve kardeşlik olgularının sanatsal bir boyutla anlatıldığı klip, Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyinin twıtter, facebook, instagram ve diğer sosyal medya hesaplarından yayınlandığı andan itibaren tıklama rekoru kırdı.

Yeşilyurt Belediyesi Hilal Park içerisindeki 15 Temmuz Milli İrade Anıtı önünde gerçekleşen klip çekimine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrencilerle birlikte İstiklal Marşını okuduktan sonra beyaz güvercinleri gökyüzüne bıraktı.

Yeşilyurt Kent Konseyini duyarlı ve hassas yaklaşımı nedeniyle tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda yaptığımız örnek hizmetlerimize bugün bir yenisini daha ekledik. 95 nci yılını büyük bir gurur ve onurla kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın ruhunu ve anlayışını en güzel şekilde anlatmak amacıyla çekilen bu klip aracılığıyla dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı güzel ilçemizden tüm dünyaya kardeşlik ve barış mesajı gönderiyoruz. Kent Konseyimiz Müzik Çalışma Grubu öğrencilerimizle birlikte klibin önemli bir parçası olan İstiklal Marşımızın okunması ve beyaz güvercinlerin gökyüzüne bırakılması sahnesinde yer aldık. Yeşilyurt Markasına değer katan, dikkat çekici ve toplumda farkındalık oluşturacak böylesine güzel bir hizmetten dolayı Kent Konseyimizi, Müzik Çalışma Grubumuzu ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Cumhuriyet Bayramımızın anlam ve mesajını tüm dünyaya yansıtan çok güzel bir klibi milletimizin beğenisine sunmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin özellikle heyecanlı ve coşkulu bir şekilde İstiklal Marşımızı okumaları takdire şayandır. Klibin temel hedefi de; toplumumuzdaki birlikte yaşama inancının ne kadar köklü ve sarsılmaz olduğunu, ayrıştıran değil bütünleştiren milli değerlerimize sahip çıkmamız gerektiği, birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermememiz gerektiğini tüm dünyaya bir kez daha göstermektir. Kadim medeniyetimizin en güzel örneklerinin yaşandığı ve yaşatıldığı Yeşilyurt'tan tüm dünyanın barışı, huzuru ve mutluluğu için gökyüzüne barış güvercinleri bırakıyoruz. Her alanda önde ve örnek bir ilçe hüviyetine sahip, dayanışma ruhunun üst seviyede olduğu, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin yaşandığı Yeşilyurt'un yapısına uygun, Cumhuriyet Bayramımızın anlam ve ruhuna yakışan bir etkinliğin altına imza atmanın onurunu yaşıyoruz. Yeşilyurt, hoşgörünün, sevgi ve saygının üst seviyede yaşandığı, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlı güzel insanların yaşandığı bir ilçedir. Yeşilyurtumuzun geçmişten bugüne kadar gelen, bugünden de yarınlara kadar taşınacak olan kadim medeniyet kültüründeki vazgeçilmez değerlerini bu vesileyle tüm dünyaya sunmuş olmanın bahtiyarlığını yaşamaktayız” ifadelerini kullandı.

“Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, 79 milyon insanımızın her birinin en kutsal görevidir.” sözleriyle konuşmasına devam eden Başkan Çınar, “ Her zamankinden çok daha fazla milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, el ele barış ve huzur dolu bir Türkiye için mücadelemize devam edeceğiz ve vatanımıza olan hizmet aşkımız artarak sürecektir. Sosyal medyada yayınlanacak olan bu özel klibin en önemli detayları arasında yer alacak olan bu güvercinler, atalarımızdan bize miras bırakılan, adalet, özgürlük, hürriyet kavramlarının yanı sıra binlerce yıldır bu topraklardan tüm dünyaya yayılan dostluk, kardeşlik, adalet ve barış mesajını vermek içindir. Bütün bir milletçe el birliğiyle çalışmayı sürdürecek olursak çok daha güçlü ve çok daha müreffeh bir ülke haline gelmemizin önünde hiçbir engel duramayacaktır. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, gönüllerimizi kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olan bizler kardeşçe birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin her ferdine ve bizlere düşen görev; birliğimize ve kardeşliğimize sahip çıkarak, daha çok çalışarak Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te bölgemizin ve dünyanın en güçlü ve en gelişmiş ülkelerinden biri olmak, gelecek nesillere, evlatlarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır” diye konuştu.