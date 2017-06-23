Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 16:56

Yeşilyurt Kiraz ve Spor Festivali Futbol Müsabakalarında ilk hafta geride kaldı

Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen 23.

Yeşilyurt Kiraz ve Spor Festivali Futbol Müsabakalarında ilk hafta geride kaldı

23 Haziran 2017 16:56

Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali futbol müsabakalarında ilk hafta geride kaldı.


Yeşiltepe’de oynanan müsabakalarda gollü müsabakalar dikkat çekerken, 17 takımın U-17 seviyesindeki oyuncularıyla katıldığı turnuvanın ilk haftasında 8 maçta toplam 42 gol kaydedildi.


Ligin ikinci hafta maçları ise hafta içi oynandı. Kiraz festivalinde ikinci haftada alınan toplu sonuçlar şöyle :


“Çöşnük Gençlik - Akçadağ Spor 0 - 5, Adafı Kartal Spor - Kaldırım Gücü 6 - 0, Orduzu Spor (Bay), Kale G.Birliği - Sancaktar Spor 7 - 0, Karakavak Spor - M.Yeşilyurt Bld. 0 - 7, M.Galata Spor (Bay), Konak Bld. Spor - Hekimhan Girmana 2 - 2, M.Aile Ve Sosyal - 1932 M.Gücü 6 - 0, M.Fener Spor - Telekom Spor 0 - 2, 1966 M.Gençlik - Sanayi Spor 0 - 4. Oynanan maçların ardından A grubunda Yeşilyurt Belediyespor, B grubunda Adafı Kartalspor, C grubunda Telekomspor, D grubunda ise Malatya Aile ve Sosyal Spor takımları 6 puanla lider oldular. Turnuvaya katılan her takıma 1.750 lira ücret ödenecekken, bir üst tura çıkan ve final oynayan takımlara verilecek rakam katlanarak artacak.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    37°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:47
  • Güneş :04:57
  • Öğle :12:40
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:54
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!