Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali futbol müsabakalarında ilk hafta geride kaldı.

Yeşiltepe’de oynanan müsabakalarda gollü müsabakalar dikkat çekerken, 17 takımın U-17 seviyesindeki oyuncularıyla katıldığı turnuvanın ilk haftasında 8 maçta toplam 42 gol kaydedildi.

Ligin ikinci hafta maçları ise hafta içi oynandı. Kiraz festivalinde ikinci haftada alınan toplu sonuçlar şöyle :

“Çöşnük Gençlik - Akçadağ Spor 0 - 5, Adafı Kartal Spor - Kaldırım Gücü 6 - 0, Orduzu Spor (Bay), Kale G.Birliği - Sancaktar Spor 7 - 0, Karakavak Spor - M.Yeşilyurt Bld. 0 - 7, M.Galata Spor (Bay), Konak Bld. Spor - Hekimhan Girmana 2 - 2, M.Aile Ve Sosyal - 1932 M.Gücü 6 - 0, M.Fener Spor - Telekom Spor 0 - 2, 1966 M.Gençlik - Sanayi Spor 0 - 4. Oynanan maçların ardından A grubunda Yeşilyurt Belediyespor, B grubunda Adafı Kartalspor, C grubunda Telekomspor, D grubunda ise Malatya Aile ve Sosyal Spor takımları 6 puanla lider oldular. Turnuvaya katılan her takıma 1.750 lira ücret ödenecekken, bir üst tura çıkan ve final oynayan takımlara verilecek rakam katlanarak artacak.”