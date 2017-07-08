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08 Temmuz 2017 12:46

Yeşilyurt okuryazarlık oranında ilk sırada

Malatya’da okuryazarlığın en çok olduğu ilçe yüzde 95, 82 ile Yeşilyurt ilçesi oldu.

Yeşilyurt okuryazarlık oranında ilk sırada

08 Temmuz 2017 12:46


Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Malatya Bölge Müdürlüğünün eğitim istatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre 2016 yılında Malatya’da 6 yaş ve üzeri nüfusta okuryazarlık oranının yüzde 93,82 olduğu belirlendi.


Yapılan analizlere göre okuryazar oranlarının en yüksek olduğu ilçe ise yüzde 95,82 ile Yeşilyurt ilçesi oldu. Yeşilyurt ilçesinden sonra ise en yüksek okuryazarlık oranları yüzde 94,84 ile Battalgazi, yüzde 92,65 ile Darende ve yüzde 91,85 ile Yazıhan ilçeleri oldu.


İlçelerde en düşük okuryazarlık oranı yüzde 77,18 ile Pütürge ilçesi oldu. Analizlerde 2016 yılında erkek ve kadın nüfusta okuryazarlık oranının en yüksek olduğu ilçe de Yeşilyurt olurken en düşük ilçe ise Pütürge olarak açıklandı.




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