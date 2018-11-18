Yeşilyurt, sahasında Şanlıurfa Belediye'yi yendi

Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Faruk Küstül, Burak İlgen, Eray Pınar hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya Gökhan Zirekli, İbrahim Tokay, Erhan Gözetlik, Vedat Taşdemir, Deniz Işık, Mehmet Güler, Cemre Atmaca, Adem Şahin, Kaiumzhan Sharipov, Bounacar Faradji Diallo ve Ramazan Çavuş on biriyle çıktı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ise Abdullah Bilal Toplu, Ziya İstek, İlham Gündem, İbrahim Yıldırım, Mehmet Hasan Ceylan, Mehmet Doğan, Sercan Özdem, Savaş Doğan, Özenç Albayrak, Oğuz Saltabaş, Özgür Dükme on biriyle mücadele etti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadeleyi 3-0 kazandı. Yeşilyurt Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 55 ve 80.dakikada Cemre Atmaca ile 90.dakika Kaiumzhan Sharipov kaydetti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un kalecisi Abdullah Bilal Toplu, mücadelenin 75.dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu arada Malatya'nın BAL'daki diğer temsilcisi Pütürge Belediyespor ise deplasmanda Araban Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.