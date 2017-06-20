Yeşilyurt tek tıkla canlı gezilebilecek

yesilyurt.bel.tr’ sitesinde, ilçeyi canlı izlemek isteyenler için ‘Seyret Yeşilyurt’ uygulaması hizmete girdi.

Konuyla alakalı olarak konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Murat Türksoy, “Yeşilyurt Belediyesi olarak yaptığımız hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı web üzerinden halkımıza tanıtmak için ilçemizi internet ortamında interaktif olarak halkla buluşturmak için ‘Seyret Yeşilyurt’ uygulamasını gerçekleştirdik. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Malatyalılar tek bir tuşla Yeşilyurt’un mahalle ve sokaklarını görebilecekler” ifadelerini kullandı.

Hizmete girdiği andan itibaren büyük ilgi uyandıran uygulamanın Yeşilyurt Belediyesinin resmi internet sitesi ‘seyret.yesilyurt.bel.tr’ sitesinden ulaşılabileceğini dile getiren Başkan Yardımcısı Türksoy, “Gurbette yaşayan hemşehrilerimizin memleket hasretlerini gidermek adına farklı bir projeyi uyguluyoruz. Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün kontrolünde gerçekleşen çalışmalar sonrasında ‘Seyret Yeşilyurt’ adı altında başlattığımız uygulamayla Yeşilyurt’un farklı noktaları internet üzerinden rahatlıkla görülebilecek. Vatandaşlarımız internet sitemizden teknik alt yapısı tamamlanmış alanları görebilecekler. Uygulama kapsamında Hilal Park, Rabia Park, Seyran Park, Takva Park ve Yakınca On bin Konutlar Cami Meydanına 16 adet mobese kamera yerleştirildi. Bu proje sayesinde uzaklar yakın olacak. Vatandaşlarımız kilometrelerce uzaktan bile ilçenin pek çok noktasını sanal olarak ziyaret ederek, bu yerler hakkında bilgi sahibi olacaklar” diye konuştu.