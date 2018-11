Yeşilyurt'a bölgenin en büyük afet eğitim merkezi kuruluyor

Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük, teknik alt yapısı ve işleyişi en yüksek modern Afet Eğitim Merkezi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hizmete sunulmaya hazırlanıyor.

Afet zararlarının en aza indirilmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından projelendirildikten sonra (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle hizmete sunulacak olan bölgenin en geniş kapsamlı Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nde deprem sarsıntılarının bire bir yaşatılacağı sarsma tablasının teknik alt yapı kurulumu tamamlandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, deprem sarsıntılarının bire bir aynısının uygulandığı simülasyon odasında ki çalışmaları yerinde inceledi.

Bölgenin en büyük, teknik alt yapısı ve işleyişi en yüksek modern bir Afet Eğitim Merkezini Yeşilyurt'ta hizmete sunacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Olası bir deprem anında yapılması gerekenlerin, simülasyon sistemiyle birebir yaşatılacağı merkezimizde gerçekleştirilecek eğitimlerle panik yaşamak yerine güvenli korunma yöntemleri öğretilecek. Doğal afetlere yönelik ön hazırlıklar çerçevesinde hizmete girecek olan ‘Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezi' projesinde bir adet bina, bina içerisinde depremin bire bir yaşanacağı sarsma tablası, eğitim odaları, tatbikat çadırları, bekleme ve yeşil alanlar yer alacaktır. Projemize destek veren (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ile birlikte yeni yapılan simülasyon odası başta olmak üzere diğer teknik cihazları yerinde inceledik” şeklinde konuştu.

Deprem anındaki yer sarsıntılarının bire bir gösterilmesine sağlayacak olan simülasyon odasının faaliyete geçtiğini dile getiren Başkan Çınar, “Simülasyon odamızda deprem anındaki şiddetin boyutu, verdiği zararı ve deprem anında nasıl davranılması gösteren eğitim çalışmalarını hemşehrilerimizle buluşturacağız. Bizlerde teknik alt yapısı tamamlanan bu merkezimizde depremin şiddetini gösteren uygulama çalışmasına katıldık. Deprem esnasında yapılması gerekenler, alınacak önlemler ve deprem sırasında hayatta kalmak için dikkat edilmesi gereken konuların bilimsel çalışmalarla değerlendirileceği, her türlü teknik alt yapıya sahip Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezimizde 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize depremle ilgili bilgilendirmede bulunacağız. Tabii ki tek temennimiz yıkıcı, tahrip edici depremler olmamasıdır.Ancak her şeyden önemlisi depreme hazırlıklı olmak, alınacak önlemleri önceden bilmek ve bunları uygulamaktır. Çocukların, yetişkinlerin, toplumun her kesiminin bu konuda temel bir eğitim alması adına böylesine dev bir yatırımı ilçemize kazandıracağız. Eğitim merkezi hüviyetine sahip bir şekilde hizmete sunacağımız Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezimiz başta olmak üzere birçok yatırımda desteklerini esirgemeyen (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir'e teşekkür ediyorum. Yeşilyurt'un değişimine ışık tutacak dev yatırımlarımızdan bir tanesi olan bu eğitim merkezinin kapılarını en yakın zamanda hemşehrilerimize açacağız” ifadelerini kullandı.

(DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ise, "Kurum olarak bölgemizde tarım, hayvancılık ve sulama projelerinin dışında kültürel ve eğitim alanında farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan projelere destek veriyoruz. Yeşilyurt Belediyesi tarafından projelendirilen ve kurum olarak destek verdiğimiz Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezinde de çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza deprem eğitimi verilecek. Buradaki uygulamalarda aslında depremin öldürmediği, alınacak önlemlerle depremden en az hasarla kurtulmayı sağlayacak tedbirler teorik ve pratik çalışmalarla anlatılacak. Mevzuata uygun binaların yapılması halinde depremi en az hasarla atlatılabileceği simülasyon çalışmalarıyla gösterilecek. Bu tür eğitimler bir yandan toplumda farkındalık oluşturmak adına önemliyken diğer taraftan da bundan sonra ki hayatımızı bu tür eğitimlerden elde edilecek bilgiler ışığında planlamamızda bize büyük katkısı olacaktır. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın şahsında böylesine değerli bir yatırımın Yeşilyurt'a kazandırılması açısından büyük bir özveri ile çalışan mesai arkadaşlarına teşekkür ederim” diye konuştu.