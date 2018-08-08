Yeşilyurt’ta 08.08.2018 yoğunluğu

08.2018 tarihini seçen 22 çiftin nikahını kıydı.

Yeşilyurt İlçesinde evlilik hazırlığı yapan çiftler, evlenmek için ay, gün ve yılı 8 rakamından oluşan 08.08.2018 tarihini tercih etti.

Bir ömür boyu aynı yastığa baş koymaya hazırlanan çiftler, hayatlarını 08.08.2018 tarihinde birleştirmek için Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesinde aylar öncesinde sıra aldılar.

Nikah tarihlerini özel günlerde kıydırarak ayrı bir anlam katmak isteyen 22 çift, 08.08.2018 tarihinde nikâh masasına oturup mutluluğa ilk adımı attılar. Nikah masasına oturan çiftler unutulmayacak bugünde mutluluğa ‘evet’ dedi.

Kimi çiftler özel günlerde evlenmenin şans getireceğine inanırken, kimisi de 08.08.2018 tarihinin unutulmayacak olmasından dolayı nikâhlarını bu özel günde kıydırmak istediklerini dile getirdi.

Özel bir günde nikahlarını kıymanın sevincini yaşadıklarını belirten çiftler, kendilerine bu imkanı sağladığı için Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti.

Takvimlerin 08.08.2018’i göstermesi nedeniyle evlilik tarihini unutulmaz kılmak isteyen genç çiftlerden bazılarının nikâhlarını kıyan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “08-08-2018 tarihi olması nedeniyle Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesine yoğun bir gün yaşıyoruz. Nikâh memurlarımız ardı ardına nikâh işlemlerini yapıyorlar. Genç çiftlerimiz bu özel tarihte dünya evine girmek için aylar öncesinden sıra aldılar. Normal bir günde üç ile dört arası nikâh kıyılırken bugün 22 çiftimizin mutluluğuna şahitlik ettik. Bizlerde dünya evine giren çiftlerimizin mutluluklarına ortak olmak adına evlendirme dairemizi ziyaret ederek bazı çiftlerimizin nikahlarını kıydık. Bütün genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Çiftlerimizin aynı yastığa baş koyup aynı rüyayı görmelerini diliyorum. Belediyemizin sosyal sorumluluk projesi olan ‘ Bir yastıkta’ projesi kapsamında Kuran-ı Kerim, Aile İlmihali, kahve ve kahve takımı ile kayısı hediye ettik” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu yılın ilk sekiz ayında 375 olmak üzere dört yıl içerisinde toplam iki bin 800’e yakın çiftin nikah işlemlerinin gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Yeşilyurt Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Personeli Mesut Akboğa, bu özel günde hayatını Gökçe Naz Gözene ile birleştirdi.

Aile mensupları, genç çiftlerin yakın dostları, sevdikleri ve mesai arkadaşlarının hazır bulunduğu nikâh töreninde genç çiftlerin şahitliklerini MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Güner ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lütfi İnan yaptı.

Mesut Akboğa ile Gökçe Naz Gözene’nin nikâhını kıyan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diledikten sonra ‘Bir Yastıkta’ projesi kapsamında hediyeler verdi. Çiftlere evlilik cüzdanını takdim eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Güner, “ Cenab-ı Allah dünya evine giren bu kardeşlerimize ömür boyu sağlık, huzur ve güzellikler nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da Akboğa ve Gözene ailelerine hayırlı olmasını temenni ederken, “Bugün nikah işlemlerini yapan tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Mesut Akboğa ile Gökçe Naz Gözene çiftlerimizin nikâh şahitliğini yaptık, çiftlerimize ömür boyu sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum, boyları boylansın soyları soylansın, kendilerinden gelecek nesil geleceğimize ışık tutsun inşallah, Allah mesut ve bahtiyar etsin” diye konuştu.