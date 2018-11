Yeşilyurt'ta 20. muhtar evi hizmete girdi

Yeşilyurt Belediyesinin ‘Muhtar Evi' projesi kapsamında ki 20. muhtar evi, Yeşiltepe Koşu Mahallesinde hizmete girdi.

Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Koşu Mahallesi Muhtarı Fahrettin Akça, muhtar evinin yapılmasında emeği geçen Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile ekiplerine teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt'un her geçen gün gelişen ve nüfus olarak da büyüyen bir ilçe olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, modern bir mimari yapıyla hizmete sundukları Muhtar Evleri sayesinde vatandaşlara hızlı, kaliteli ve güzel hizmetlerin ulaştırıldığını söyledi.

Yeşilyurt'ta yaşayan her vatandaşın mutlu ve huzurlu olması adına yatırımlara ara vermeden devam ettiklerini hatırlatan Başkan Çınar, Yeşilyurt'un bütün alanlarda örnek ilçe hüviyetine ulaşmasında ‘çözüm ortağı ve yol arkadaşları' olarak gördükleri muhtarların büyük katkısı bulunduğunu hatırlatırken, Koşu Mahallesi Muhtar Eviyle birlikte 20. muhtar evini hizmete sunmaktan onur duyduklarını söyledi.

Koşu Mahallesi Muhtar Evinin her yönüyle modern, nezih ve kaliteli alanları içerisinde barındırdığını dile getiren Başkan Çınar, “82 mahallesi ve 320 bine yakın nüfusuyla Malatya'nın en büyük ve en hızlı gelişen ilçesi olan Yeşilyurtumuzda hayata geçen bütün yatırımlar ve sosyal sorumluluk projelerimizin uygulanması safhasında muhtarlarımızın çok ciddi emekleri ve gayretleri vardır. İlçemizdeki muhtarlık hizmetlerinin iyi bir seviyeye ulaşması anlamında ciddi yatırımlar yaptık. 2014 yılından önce ilçemizde çok az sayıda muhtar evi vardı, bizde muhtarlarımıza nezih, modern ve halkımıza daha iyi hizmet vermeleri adına tek tip ‘Muhtar Evi' projesini başlattık. Muhtar Evi sayımız bugün açılışını yapacağımız Koşu Mahalle Muhtar Eviyle birlikte 20'yi buldu. Muhtar evlerimizin işlevsel yapısını her hizmet binamızda biraz daha ileriye taşıyoruz. Koşu mahallemize kazandırdığımız Muhtar Evimizin bulunduğu alan daha önceden Büyükşehir Belediyemiz tarafından park alanı olarak ayrılmıştı. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanlığını yapan ve projemize destek veren Sayın Milletvekilimiz Ahmet Çakır'a da teşekkür ediyorum. Buraya çok güzel bir park alanıyla birlikte modern ve güzel bir Muhtar Evini kazandırmış olduk. Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda gelişme, ilerleme ve kalkınma düsturuyla hareket ediyoruz. Bu ve benzeri diğer yatırımlarımızda bunun göstergesi olacaktır. Yeşilyurt'un bütün alanlarda büyümesi için dört yılda çok büyük yatırımları halkımıza ulaştırdık, mahalle ayrımı yapmadan her bölgemize eşit hizmetler ulaştırdık. Mahallelerimizde eksik bir hizmet bırakmadık, her cadde ve sokakta hizmetlerimizi görebilirsiniz, üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimizin halka ulaşmasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla birlikte çözüm odaklı hizmet anlayışını sürdürerek ilçemize daha güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Hem belediyemizin hem de muhtarlarımızın ortak amacı halkımıza hizmet etmektir. Koşu Mahalle Muhtar Evimiz ilçemize ve mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Malatya'nın gelişen yüzü, batıya açılan penceresi olan Yeşilyurt'a kalıcı eserler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, Yeşilyurt'un farklı mahallelerinde hizmete giren Muhtar Evlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik ederken şunları söyledi: “Belediye Başkanımız göreve geldiği günden bugüne kadar çok güzel hizmetlerde bulunmaya devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerimizin hizmetlerine baktığımız zaman çok büyük yatırımların olduğunu görürüz. Yeşilyurt Belediyemiz tarafından Koşu mahallemize kazandırılan Muhtar Evi ile park alanı da mahalle sakinlerimizin çok rahat ve kolay ulaşabileceği hizmet alanına dönüştürüldü. Bu tür önemli yatırımları el ele vererek sürdüreceğiz. Malatya'mız bir bütün halinde gelişecek, yerel hizmetleri de en iyi şekilde alacaktır.Koşu Mahallesi Muhtar Evimizin yapımında emeği geçen başta Belediye Başkanımız Mehmet Çınar olmak üzere tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum.”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da mahalle muhtarlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mahallelerdeki temsilcileri olduğunu söyledi.

Yeşilyurt'un genç, dinamik ve koşturan bir Belediye Başkanına sahip olduğunu söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “ Göreve geldiği günden itibaren çok yoğun tempoyla halkımıza hizmet eden Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar, çalışkan, genç, dinamik, koşmaktan ve çalışmaktan asla yorulmayan bir Belediye Başkanı olarak hizmetlerine aralıksız devam etmektedir. Kısa bir süre önce göreve gelmesine rağmen neredeyse her gün bir temel atma ya da açılış töreni yaparak Yeşilyurt'umuza farklı yatırımlar kazandırmayı sürdüren Belediye Başkanımıza özellikle bu gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Muhtarlarımıza ne kadar destek olsak ve yardım etsek azdır, onlar mahallenin milletvekilleridir. Muhtarlarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mahallelerde ki temsilcileridir. Muhtar Evlerimizi bu açıdan önemsiyoruz, bu evler millete hizmetin adresidir. Muhtar Evlerimizin hayırlı hizmetlere vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Koşu Mahalle Muhtar Evinin açılış kurdelesi kesildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin temsilcileri, Muhtar Derneklerinin Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.