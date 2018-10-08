Yeşilyurt'ta 24 saat boyunca kitap okuma ve ders çalışma imkanı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Koyunoğlu Mahallesi'nde açtıkları millet kıraathanesinin yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, 24 saat boyunca açık kalacak olan ikinci Millet Kıraathanesini Gedik Kültür Evi'nde hizmete sunacaklarını söyledi.

24 Haziran 2018 seçimleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaatleri arasında yer alan ‘Millet Kıraathanesi' projesini Malatya'da ilk kez Yeşilyurt Belediyesi hayata geçirdi.

Millet Kıraathanesinin beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak toplumda ki okuma alışkanlığını artırmak, her yaştan vatandaşımızın rahat ve kaliteli ortamlarda kitap, dergi ve gazetesini okuyacağı, öğrencilerimizin ders çalışabileceği güzel mekanlar sunmaktayız. Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezimiz, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimiz, Kadın Yaşam ve Spor Merkezimiz, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimiz açıldığı günden beri onbinlerce hemşerimize kültürel, sosyal, sanatsal ve eğitim hizmetler sunmaktadır. Eğitim hizmetlerinde markalaşan Yeşilyurt'un bu yapısına Millet Kıraathanesi çok büyük değer katmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi olan Millet Kıraathanesini Malatya'da ilk kez Yeşilyurt'ta hizmete sunmak bizim adımıza gurur vesilesidir. Koyunoğlu mahallemizde çok işlek bir caddede faaliyetlerine devam eden Millet Kıraathanesi açıldığı günden beri çok yoğun ilgi görüyor. Bizlerde sık sık ziyaret ederek burada kitap okuyan, ders çalışan gençlerimiz, bayanlarımız ve büyüklerimizle bir araya geliyoruz. Geçtiğimiz günlerde ki bir ziyaretimde içerinin tıklım tıklım dolu olduğunu gördüm, çok gururlandım. Bir yandan büyüklerimiz gazete ve dergilerini okurken diğer taraftan gençlerimiz derslerini aynı ortamda yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Malatya'nın ikinci Millet Kıraathanesini inşaat çalışmalarında sona yaklaşılan Gedik Kültür Evinde hizmete sunacaklarını dile getiren Başkan Çınar, “Kentimize ve ilçemize ikinci Millet Kıraathanesini kazandırmak adına çalışıyoruz. Cazibe merkezine dönüştürme aşamasında ciddi yatırımlar yaptığımız Gedik Tepesinde daha önceden cezaevi olarak kullanılan binayı Kültür Evine dönüştürme çalışmalarında artık sona yaklaşık. Buranın bir bölümünü Millet Kıraathanesi şeklinde tasarımı yapıp 24 saat hizmet verecek şeklinde halkımızın hizmetine sunacağız. Koyunoğlu mahallemizdeki Millet Kıraathanesi 08:00 ile 22:00 arasında hizmet vermesine rağmen, ikinci Millet Kıraathanemizin 24 saat boyunca hizmet verecek şekilde organizasyonunu yapacağız. Çünkü bazı vatandaşlarımız gece gelip sabaha kadar ders çalışmak istediklerini bizimle paylaştılar. Gece ders çalışmayı daha verimli hale getirenler var, özellikle o talepler doğrultusunda böyle bir karar aldık” diye konuştu.