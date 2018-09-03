Yeşilyurt’ta çöp konteynerleri dezenfekte edildi

351 personel ve 64 adet iş makinesiyle Yeşilyurt ilçesinde temizlik faaliyetlerini sürdüren Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü ekipleri, Kurban bayramı sonrası çöplere atılan atıkların kötü koku ve çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için ilçe genelinde bulunan konteynerleri yıkayarak, bakteri öldürücü ve koku giderici antibakteriyel ilaçlarla temizledi. Yeşilyurt’un bütün cadde ve sokaklarında temizlik faaliyetlerine ara vermeden devam ederek bütün yaşam alanlarını güzelleştiren Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen ilaçlama ve temizlik hizmetinin yanı sıra kurban bayramında kesilen kurbanların deri ve sakatatlarının çevreye verdiği koku nedeniyle vatandaşların rahatsızlık yaşamamaları için çöp konteynerlerine yönelik özel bir çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarla kötü koku ve sineklerin çoğalmasının önüne geçildiğini belirten vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Temizlik hizmetlerinde Türkiye’de örnek gösterilen ilçe hüviyetine ulaşan Yeşilyurt’un tüm caddelerinde gece gündüz demeden devam eden yıkama, süpürme ve çöp toplama hizmetlerini beğendiklerini ifade eden vatandaşlar, özellikle kurban bayramı sonrasında çöp konteynerlerinin ilaçlanması ve dezenfekte edilmesinden dolayı teşekkür ettiler.

Temizlik hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan İnönü Mahalle Muhtarı Abdulgazi Atabey, “Çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesi ve ilaçlanması hepimizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğünün planlı çalışmasıyla mahallemiz daha temiz ve güzel bir görüntüye kavuştu. Başkanımızın şahsında tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çevre düzenlemesi ve temizlik hizmetlerinde Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerini takdirle karşıladıklarını ifade eden Şengül Kılınç isimli bir vatandaş, “Yeşilyurt Belediyesini gerek çöp toplama, gerekse de sosyal yaşam alanları ile cadde ve sokaklardaki temizlik hizmetlerini gerçekten beğeniyor ve başarılı buluyoruz. Kurban Bayramı sonrasında kurban atıklarının bırakıldığı çöp konteynırlarının dezenfekte edilmesi de gayet yerinde bir uygulamadır. Belediyemiz temizlik konusuna çok önem veriyor, çöp konteynırlarımız zamanında temizleniyor, sokaklarımız pırıl pırıl, parklarımız tertemiz, çalışmalardan çok memnunuz.” diye konuştu.

Çevre temizliği noktasında herkese büyük görevler düştüğünü ifade eden Ahmet Ertemiz adlı bir esnaf ise, “Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerini gerçekten başarılı buluyoruz, ekipler gün boyunca çok yoğun çalışıyorlar. Başkanımızın şahsında tüm çalışanları tebrik ediyorum. Tabii ki halk olarak bize de düşen görevler var, çevremizi ve yaşadığımız alanları temiz tutmalıyız, çöpleri yerlere atmamalıyız. Kentimizi temiz tutmak sadece temizlik hizmetleriyle olmaz bizde bu konuda daha duyarlı olmalıyız, çöplerimizi çöp kutularına ya da konteynırlara atmalıyız. Çevremizi güzelleştirmek ve sağlıklı ortamlar oluşturmak bizim kendi elimizdedir, herkesin daha duyarlı olması gerekiyor. Gelecek nesillere güzel, temiz ve huzurlu bir kent teslim etmek el birliğiyle olur, hepimiz üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Temizlik ekiplerine hepimizin yardımcı olması gerekiyor” diye konuştular.

Yeşilyurt Belediyesine temizlik hizmetlerinde ki hassasiyetinden dolayı teşekkürlerini gönderen Mehmet Mermer isimli bir vatandaş ise “Site sakinleri adına Yeşilyurt Belediyesine bu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yaz ayı olması nedeniyle atılan çöpler çok çabuk koku veriyor, bu anlamda doğal olarak sıkıntılıydık ancak Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinden Allah razı olsun, çöp konteynırlarını tertemiz yaptılar, ilaçladılar ve dezenfekte ettiler. Başkanımız Mehmet Çınar ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.