Yeşilyurt’ta darbe sempozyumu

Uluslararası Yeşilyurt Sempozyumu kapsamında “Toplumsal, Siyasal ve Ekonomik Yönleriyle Darbeler” konulu sempozyum düzenleneceğini belirterek, tüm Malatyalıları sempozyuma davet etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 12-13 Eylül tarihleri arasında 3.Uluslararası Yeşilyurt Sempozyumu kapsamında düzenlenecek olan “Toplumsal, Siyasal ve Ekonomik Yönleriyle Darbeler” konulu sempozyum ile ilgili basın toplantısı yaptı. Yeşilyurt Belediyesi şirketlerinden İŞGEM tarafından işletilen Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, darbelerin ulusal ve uluslar arası ekonomik, siyaset ve sosyal boyutlarının geniş çerçevede ele alınacağı sempozyuma tüm Malatyalıları davet etti. Yeşilyurt Belediyesinin yine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını ifade eden Polat, “Yeşilyurt Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda, ülkelerin siyaset, ticaret, güvenlik, ekonomik, sosyal ve gündelik yaşamlarını direkt etkileyen, toplumsal gelişim ve ilerleme mekanizmalarının doğru bir anlayışla ilerlemesinde ciddi sıkıntılara sebep teşkil eden darbelerin hem sebep ve sonuç ilişkisini derinlemesine irdelemek hem de darbelerin toplum/insan yaşantısında oluşturduğu tahribatları akademik bir bakış açısıyla ele almak adına İnönü Üniversitesi ile Yeşilyurt Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkeziyle ortaklaşa olarak 3.Uluslararası Yeşilyurt Sempozyumu başlığı altında “Toplumsal, Siyasal ve Ekonomik Yönleriyle Darbeler” konulu geniş kapsamlı bir sempozyum düzenleyeceğiz. 12 Eylül 1980 bir darbe günüdür. 12 ile 13 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek sempozyuma yurt içi ve yurt dışından bilim adamları, akademisyenler, siyasetçiler, gazeteciler ve darbelerin tarihi üzerine araştırmalar yapan deneyimli isimler katılacak ve sunumlarını paylaşacaklar” dedi. Sempozyumun düzenlenmesinde büyük katkılar sunan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a teşekkürlerini sunan Belediye Başkanı Polat, “Rektörümüzün göreve geldiği günden bugüne kadar şehir ile üniversite arasındaki mesafeyi kısaltan başarılı hizmetleri bizleri mutlu etmektedir. Hocamızın yerel yönetimlerle kurduğu diyalog, projelere ve çalışmalara verdiği destek, şehir ile üniversitenin nasıl bir arada, iç içe olacağını, yakınlığının nasıl ileri derecede olacağını ortaya koydu. Hocamız yerel yönetimler başta olmak üzere kentimizin diğer dinamiklerinin çalışmalarına sürekli katılıp, desteklerini veriyorlar. Kendilerine bu hassas yaklaşımları ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

12 başlık altında oturum toplantılarının düzenleneceğini sözlerine ekleyen Başkan Polat, “İki gün sürecek olan sempozyumda, Öncesi ve Sonrasıyla Darbeler/ Darbeler ve Sivil Toplum/ Darbelerin İslam Dünyasındaki Etkileri/Demokrasi ve Darbeler/Darbeler ve Ekonomi/ Darbelerin Toplumsal ve Siyasal Zemini/Darbelerin Yansımaları/ Farklı Yönleriyle 15 Temmuz/İslam Dünyasında Sivil-Asker İlişkisi/ 27 Mayıs 1960 Darbesi/ Darbelerin Toplumsal ve Siyasal Yansımaları konularında oturumlar düzenlenecektir. Darbelerin ulusal ve uluslar arası boyutlarının geniş yelpazede ele alınacağı sempozyum sonunda hazırlanacak sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sempozyumun uluslar arası boyutlarda olması önemlidir. Ortadoğu’dan, Bosna’dan ve dünyanın farklı kentlerindeki üniversitelerden çok kıymetli hocalarımız sempozyumda tebliğlerini sunacaklar. Böylesine faydalı ve verimli bir sempozyuma ev sahipliği yapacak olmaktan ayrı bir gurur duyuyoruz. Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yerel ve ulusal medya kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, basın mensupları ile hemşehrilerimizi sempozyuma davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Polat, konuşmasının sonunda, sempozyumun açılış töreninin 12 Eylül Salı günü saat 10:00’da Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda yapılacağını, oturum toplantılarının ise 12-13 Eylül’de Ramada Otelde gerçekleşeceğini sözlerine ekledi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, “Yeşilyurt Belediye Başkanımızı ve ekibini bu hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum. İki gün sürecek olan ve uluslar arası boyutlara sahip birlikte çalıştı. Bu durum, Yeşilyurt Belediyesinin kültüre, bilime, bilimsel çalışmalara, Üniversite ve bilim adamlarına ne kadar önem ve değer verdiğinin de bir göstergesidir.Sempozyumun bilimsel organizasyonunu İnönü Üniversitesinden değerli hocalarımız ve mesai arkadaşlarımız üstlendi, iki günlük bu önemli organizasyonun konaklama, geliş,gidiş masrafları ve diğer tüm çalışmalarını Yeşilyurt Belediyesi yaptı. Hacı Uğur Polat Başkanımızı ve ekibine böylesine önemli bir organizasyona kaynak aktardıkları için, bu işi de canı gönülden, severek yaptıkları için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Malatya’nın çok önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapacağına dikkat çeken Rektör Kızılay, "Cumhuriyet ve demokrasi tarihimiz bir nevi darbeler tarihidir.12 Eylül 1980 tarihi darbe günüdür, nitekim birkaç yıl önce tümüyle yargılandı ve bu darbeyi yapanlarda cezalandırıldı. Bir kısmı sembolikti ama ülkemiz açısından önemliydi.28 Şubat post-modern darbesiydi, o günde önemliydi. Geçen yıl 28 Şubat’ta program yapmıştık, bu yılda yine aynı şekilde etkinlik düzenleyeceğiz.15 Temmuz üzerinden bir yıl geçen, sıcağı sıcağına yaşadığımız alçak ve hain bir darbe kalkışmasıydı. Biz darbe dönemleri bitti diyorduk ancak 15 Temmuz’da yeniden hortladı. Değişen ismiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde askerleri gördüğümüzde ‘her halde bomba ihbarı yapıldı’ diye düşündük, bu devirde darbe aklımızın ucundan bile geçmedi. Ama sonra anladık ki bu bir darbeydi. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde darbe yapanlara karşı darbe yaptı” dedi.

Sempozyum için ciddi bir hazırlık döneminin söz konusu olduğunu ifade eden Rektör Kızılay, "Sempozyumun bilim kurulu ve düzenleme kurulunda çok kıymetli isimler bulunmaktadır. Sempozyuma Dünya ve Türkiye’nin farklı üniversitelerden bilim adamları katılacak ve tebliğlerini sunacaklar. Siyasetçilerimiz, akil insanlar, kanaat önderleri, gazeteciler ve yazarlar sempozyumda darbeyi çeşitli boyutlarıyla, tüm yönleriyle ele alacaklar. İki gün boyunca basın mensuplarımıza yazacak çok fazla şey çıkacak, sempozyumu yakından takip etmenizi, anekdotları ve analizleri yazmanızı ve paylaşmanızı öneriyorum. Sempozyum, demokrasi tarihimizde iz bırakan ve sekteye uğratan, cumhuriyet tarihimizi tökezleten, ülkemizi sekteye uğratan darbeleri bilim adamları ve alanında deneyimli isimler tarafından etraflıca değerlendirmesini sağlayacak. Şehrimiz için ciddi bir bilimsel çalışma anlamına gelen sempozyumda sunulan tebliğler kitap haline getirilecek. Üniversitelerimiz ve insanlarımız için önemli ve de kalıcı bir kaynak olacak. Sempozyumun başarılı geçmesini ümit ediyorum” diye konuştu.