Yeşilyurt'ta ‘Enflasyonla topyekun mücadele' programına tam destek

Yeşilyurt'ta ki market ve bakkallarda devam eden rutin denetim çalışmalarına katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların ekonomik çıkarlarını korumak için denetimleri yoğunlaştırdıklarını, döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek haksız kazanç yoluna gitmek isteyenlere fırsat vermemek adına rutin denetimlerine devam edeceklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ'ın da yer aldığı denetim çalışmaları sırasında, marketlerde ki rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fiyat artışı, gramaj kontrolleri ve etiket denetimlerini yaptı.

Alış veriş yapan vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Çınar, market raflarından rastgele seçtiği bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatlarını karşılaştırdı.

Yeşilyurt genelinde bu tür denetimlerin rutin olarak gerçekleştiğini ancak son zamanlarda döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek, ürünlerin fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalara karşı günlük denetimleri arttırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların ekonomik çıkarlarını korumak için denetimleri yoğunlaştırdıklarını, bu kapsamda fırsatçılara meydan vermeyeceklerini ifade etti.

Usulsüz fiyat artışlarına izin vermeyeceklerini söyleyen sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Teyfik Temelli caddemizdeki market ve bakkallara yönelik sürdürülen rutin denetim çalışmalarına katıldık. Ticaret İl Müdürlüğümüz ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarıyla ilgili her hangi bir sorun var mı yok mu ona bakıyorlar, bizlerde özellikle hijyen başta olmak üzere gıda ve kasap reyonuyla ilgili denetimleri yapmaktayız. Ticaret İl Müdürlüğümüzle birlikte haftanın üç günü bölgemizdeki bütün esnaflarımızı ziyaret edeceğiz. Marketlerin raflarındaki ürünlerin üretim koşulları, fiyat etiketleri, etiket ve kasada fiyat farkı olup olmadığı bu ziyaretler sırasında denetime tabi tutulacak. Ürünlerin alım ile satım arasında ki dengesiz fiyat farklılıklarının önüne geçmek adına yapılan denetimlerde gerek gramaj gerekse de fiyat kontrollerini çok özenle yapılmaktadır. Döviz kurlarındaki hareketliliği fırsata çevirmek isteyenlere fırsat vermemek ve stokçuluk yapanların engellenmesi adına yaptığımız denetimler vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak içindir" dedi.

‘Enflasyonla Topyekün Mücadele' programına destek olmak için bu tür denetimlerin önemli bir yer kapladığını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ Türkiye'mizi ekonomik saldırılarla boyunduruk altına alma hevesinde olan iç ve dış hainlere karşı top yekün mücadele etmemiz gereken bir dönemden geçmekteyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak Hükümetimizin açıkladığı ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele' programının başarıya ulaşması için tüm desteğimizi veriyoruz. Mal ve hizmetlerin tüketiciye sunulmasında haklı gerekçe olmaksızın fiyat artışına karşın denetimlerimizi aniden ve habersiz bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Fiyat politikasına uyup ülkemizin ekonomik açıdan daha iyi konuma gelmesi adına başlatılan çalışmalara destek veren, stokçuluk yapmayan, fahiş fiyat artışına gitmeyerek vatandaşlarımızın çıkarını düşünen marketlerimize ve iş yerlerimize teşekkür ediyorum. Zam fırsatçılığı yapıp, stokçuluk yapma hevesinde olanlara ise asla ve katiyen müsaade etmeyeceğiz, gereken cezaların kanunlar çerçevesinde uygulanması adına elimizden geleni yapacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyoruz, karşılaşacakları herhangi bir haksızlık ve olumsuz durumunda şikâyetlerini gerek Zabıta Müdürlüğümüze gerekse de Ticaret İl Müdürlüğü ihbar hattına bildirmelerini rica ediyoruz. Vatandaşlarımız şikâyetlerini 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimizin yanı sıra ‘Çek-Gönder' uygulamamız aracılığıyla sözlü veya fotoğraf halinde bize kolay ve hızlı bir şekilde ulaştırabilirler” ifadelerini kullandı.

Haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek adına denetimlere ağırlık verildiğini söyleyen Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ ise, “Ticaret Bakanlığımızdan gelen emir doğrultusunda 6 Eylül 2018 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın en fazla tükettiği ürünler öncelik alınarak haksız kazancın önüne geçmek adına denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Malatya genelinde ki bütün işyerlerine yönelik sürdürdüğümüz denetlemeler kapsamında haksız kazanç elde ettiğini tespit ettiğimiz firmaları da Bakanlığımızın Reklam Kuruluna gönderdik. Fiyat etiketleri hususunda gördüğümüz eksiklikler üzerine idari yaptırımlarımıza devam etmekteyiz. Esnaflarımız normal kar marjarlarında satış yapmayı tercih ederlerse biz daha fazla mutlu oluruz” diye konuştu.