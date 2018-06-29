Yeşilyurt’ta fotoğraf sergisi

Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında düzenlenen ‘Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ isimli fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler, Soykan Parkında açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu. Dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

Yeşilyurt’un kültürel ve doğal zenginliklerini farklı fotoğraf kareleriyle bir araya getirip ilçenin tanıtımını daha geniş kesimlere duyurmak amacıyla düzenlenen ‘Mutluluk’ temalı ‘ Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ isimli ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Soykan Parkında düzenlenen açılış ve ödül törenine; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Şahin, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Basın İlan Kurumu Müdürü Nihat Abacı, yarışmanın onur konuğu fotoğraf sanatçısı Atilla Küntüz, fotoğraf sanatçıları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Üç gün boyunca açık kalacak serginin açılış kurdelesi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve protokol üyeleri tarafından kesildi. Yeşilyurt’tan insan manzaraları, doğal güzellikleri, tarihi yapıtları, yerleşim alanları ve tarımsal ürünlerinin yer aldığı fotoğraf karelerine protokol üyeleri ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

"Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt” fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin sahipleri olan fotoğraf sanatçılarına düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. Birinci yarışmacıya 3 bin 500 TL, ikinci ve üçüncüye 3 bin TL, Yeşilyurt Kent Konseyi Özel Ödülü 750 TL, mansiyon ödülü 500 TL ve sergileme alan fotoğraflar için 250 TL para ödülü verildi. Yarışmayı birinci tamamlayan Ahmet Denizer ile ikinci Yusuf Karaoğlu ve üçüncü Ahmet Aslan’ın para ve diğer ödülleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Yarışmada dereceye giren eser sahiplerini tebrik ederek kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Katılım gösteren bütün sanatçılarımıza, jüri üyelerine ve onur konuğumuz Attila Küntüz’e teşekkür ediyorum” dedi.

Yeşilyurt’ta ki mutlu yaşamdan farklı karelerin yer aldığı serginin üç gün açık kalacağını ifade eden Başkan Çınar, "Yeşilyurt’un mutluluğunu yansıtan fotoğraf karelerinin yer aldığı böylesine değerli bir yarışmayı düzenlemenin onurunu yaşıyoruz. Türkiye çapında yakından tanınan çok kıymetli fotoğraf sanatçılarını yarışmamız vesilesiyle ilçemizde misafir ettik. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında düzenlediğimiz ‘Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt’ isimli fotoğraf yarışmamıza katılan bütün fotoğraf sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Alanında deneyimli ve uzman isimlerin yer aldığı jüri heyetimiz tarafında yapılan teknik değerlendirmelerin ardından ilk üçe giren eserlerin sahiplerini ise tebrik ediyorum. Yarışma kapsamında çekilen bütün fotoğraflarda Yeşilyurt’un mutlu insanlarından ve gündelik yaşamdan çok farklı kareler var, hepsi birbirinden değerli ve kıymetlidir. Yeşilyurt’un her noktası güzel olduğu için fotoğrafların çekildiği mekanlar, insan manzaraları ve tarihi eserlerimiz o denli güzel oluyor. Fotoğraf sanatçılarının seçerek jüri heyetine ilettikleri fotoğrafların hepsi çok değerli ve anlamlıdır. Fotoğrafçılarımız ilçemizdeki mutluluğu objektiflerine yansıyan karelerde daha yakından görme fırsatı yakaladılar. Yeşilyurt, festivalleriyle, sosyal yaşam alanlarıyla alt ve üst yapı hizmetleriyle, konforlu ulaşım ağı ve sosyal tesisleriyle mutluluğu fazlasıyla hak ediyor. Bizde bu mutluluğu artırmak adına her anı renkli ve canlı bir festival tertip ettik. Bizim tek amacımız var o da; birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, birlikte hareket etme ruhumuzu diri tutmak, ülkemizi, bölgemizi ve şehrimizi geliştirmektir. Buna katkıda bulunuyorsak ne mutlu bize, mutlu insanların şehri Yeşilyurt’ta yaşadığımız için çok mutluyuz. Kıymetli hemşehrilerimiz büyük bir emek ve çaba sonucunda çekilen fotoğraflarımızın yer aldığı sergimizi üç gün boyunca gezebilirler” diye konuştu.