Yeşilyurt’ta ilk konutlar teslim edildi

Yakınca Mahallesi Yakınkent Caddesinde bulunan konutların anahtar teslim törenine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediye iştiraklerinden Yeşil Yurt İnşaat ve Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürleri ile ev sahipleri katıldı. Yeşil İnci Evlerini tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Yeşil Yurt İnşaat Genel Müdürü Selahaddin Sami Üzmez, “Bugün itibariyle 72 daire ile dört dükkanımızı tamamladık ve sahiplerine teslim edeceğiz. Bugün gerçekten çok büyük heyecan içerisindeyiz. Süreç içerisinde bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ile ekibi başta olmak üzere değerli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ev ve dükkan sahiplerimize hayırlı uğurlu olsun. Allah huzur ve güzellikler içerisinde oturmayı nasip etsin” diye konuştu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, Yeşil İnci Evlerinden konut ve dükkan alan tüm vatandaşlara teşekkürlerini sunarken, hayırlı olsun dileklerini iletti. Yeşil İnci Evlerinin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Polat, “2016 Yılı Ocak Ayında temelini attığımız bu projenin teslim süresi 31 Aralık 2017 olmasına rağmen daha önceden tamamlanıp ev sahiplerine teslim edilmesi hepimizi mutlu etmiştir. Titiz ve gayretli çalışmalarıyla verdikleri sözün arkasında duran Yeşil Yurt İnşaatın Genel Müdürü ve Yönetimini kutluyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak konutların olduğu bölgedeki ulaşım ağının güçlenmesi ve diğer düzenlemelerde gereken desteği verdik. Projemiz her yönüyle farkındalık oluşturdu, burası yaşam alanı haline dönüştü. Projemize katılarak ev ve dükkan sahibi olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum ve hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi. Yeşilyurt’un her yıl 15 bin ek nüfus almasından dolayı artan konutlaşmaya göre ek tedbirler aldıklarını da sözlerine ekleyen Polat, “Sadece bu bölgemizde değil konutlaşmanın olduğu her yerde Yeşilyurt Belediyesi olarak hizmet sunuyoruz. Yıllık 15 bin ek nüfus alan bir ilçeyiz, bu da doğal olarak konut üretimini artırmaktadır. Konut sayısının artmasından dolayı Yeşilyurt Belediyesi olarak gereken tedbirleri alıyoruz, ilçemizin tüm bölgelerinde ulaşım ağının güçlenmesi, sosyal yaşam alanları ve çevre düzenlemelerini buna göre yapmaktayız. İlçemizdeki konutlaşmanın olduğu tüm yerleşim alanlarda Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerini görebilirsiniz. Konutların yapım aşamasıyla bizim hizmetlerimiz aynı paralellikte ilerlerken, büyümeyi de eşit seviyede sürdürmekteyiz. Bunu yapmak Belediyenin gücünü, kapasitesini ve kurumsallaşmasını gösteriyor. İnşaat olmadan bölgelerin alt yapısını tamamlayarak yol genişletme, sıcak asfalt serimi ve diğer çevre düzenlemelerini yapmaya özen gösteriyoruz, hedefimiz bu anlayışı her daim uygulamaktır" dedi.

Yeşil Yurt İnşaat ile İŞGEM’in Yeşilyurt Belediyesinin iştirakleri arasında yer aldığını ifade eden Polat, “Halka ulaştırdığımız kalıcı hizmetlerimizin önemli kısmını bu şirketlerimiz vasıtasıyla yapmaktayız. Aslında kamunun kendi malı olmasına rağmen özel sektör gibi faaliyet gösteren, bir yönüyle özel sektör diğer yönüyle de kamu olan kurumlarımızdır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ev sahiplerine anahtarları teslim edilirken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile katılımcılar daha sonra Yeşil İnci Evlerini gezdiler. Törene katılan davetlilere aşure ikram edildi.

Yeşil Yurt İnşaat’a belirtilen süreden daha önce evleri teslim ettiği için teşekkür eden Sultan Çırak isimli ev sahibi, “Evimizi gezmeye geldik, uygun ödeme planıyla ödemelerimiz halen devam ediyor. Hizmetlerin kaliteli ve nitelikli olması bizleri daha fazla mutlu etti. Yeşil Yurt İnşaata çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yeşil İnci Evleri sakinlerinden Gönül Demirel ise, “Başta ödeme planı olmak üzere evlerin genel özelliklerini beğendiğimiz için buradan ev almaya karar verdik. Bize ev nasip eden Rabbime şükürler olsun. Evlerimizi zamanında teslim eden Yeşil Yurt İnşaata ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.