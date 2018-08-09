Yeşilyurt’ta meclis toplantıları tamamlandı

Toplantıda konuşan Başkan Mehmet Çınar, “Yatırımlarımızda meclis üyelerimizin katkısı büyüktür” dedi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ağustos Ayı Olağan Toplantısı 2.oturumunda gündemdeki maddeler, komisyon raporları ve teklifleri tek tek görüşerek onayladı.

Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen 2.Oturum toplantısında açılış ve yoklamanın ardından gündemdeki maddeler tek tek görüşülüp karar altına alındı.

CHP’li Meclis Üyesi Tanataş istifa etti

Bu arada Meclis toplantısında, CHP’li Üyesi Orhan Tanataş, gönderdiği istifa dilekçesi ,se Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeliğinde istifa ettiği açıkladı. Orhan Tanataş’ın istifasının ardından yerine İlçe Seçim Kurulu tarafından atama yapılacağı öğrenildi.

Mecliste daha sonra ağırlıkla imar maddelerinin ele alınırken 5 madde oylanarak kabul edilirken, 6 madde ise İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda Eylül Ayı toplantısında görüşülmek üzere ertelendi.

Ağustos Ayı Olağan Toplantısı 1. oturumunda görüşülen Seyran Mahallesindeki bir caddeye Aziz Uçar isminin verilmesine yönelik teklif ise Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu görüşü doğrultusunda ertelendi. Ağustos ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Eylül Ayı toplantısını ise 4 Eylül 2018 Salı günü saat 14:00’de gerçekleştirecek.

“Yatırımlarımızda meclis üyelerimizin katkısı büyüktür”

Daha sonra bir konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye’de gündeme yerleşen Millet Kıraathanesi ile Mesut Özil Halı Saha Spor Kompleksinden dolayı kendisine teşekkür eden Meclis Üyelerine sağladıkları katkı ve desteklerden dolayı teşekkür etti.

Yeşilyurt markasını dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Mehmet Çınar, mutlu insanların yaşadığı Yeşilyurt’un gelişimi, değişimi ve büyümesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. İlçenin bütün alanlarda en iyi konuma gelmesi adına çaba sarf ettiklerini belirten Çınar, “Yeşilyurt, geleceğe umutla bakılmasını sağlayacak yatırımlarımızla örnek alınan bir ilçe hüviyetine ulaşmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın projesi olan Millet Kıraathanesini Yeşilyurt’a kazandırmaktan büyük bir onur duyuyoruz. İç ve dış tasarımının yanı sıra, okuma alanları, kütüphanesi ve raflarındaki eşsiz eserlerle Malatya’nın kültürel hayatına katkı sunan önemli bir mekan kazandırdık. Açılışını yeni yapmamıza rağmen halkımızdan çok güzel tepkiler aldık, vatandaşlarımız da Millet Kıraathanesine çok büyük ilgi göstermeye başladı. TRT başta olmak üzere yerel ve ulusal çok sayıda medya kuruluşu ve haber ajansı Millet Kıraathanesinde özel haberler yaptılar, bu da doğal olarak kentimizin ve ilçemizin dünyaya açılmasına neden oldu. Ayrıca Almanya’da uğradığı ırkçı ve siyasi baskılara rağmen onurlu ve asil bir duruş sergileyerek göğsümüzü kabartan bir yaklaşım sergileyen futbolcu Mesut Özil’in adını verdiğimiz Halı Saha Spor Kompleksimizde çok büyük yankı uyandırdı. Gençlerimizin iyi ve güzel şartlarda spor yapmaları için hizmete sunduğumuz bu tesisimizin Mesut Özil adıyla faaliyetlerine başlaması Yeşilyurt markasının dünyaya tanıtılmasında çok büyük rol oynamaya başladı. Temelinde ‘değişim ve yenilik’ yatan yatırımlarımızla Yeşilyurt’un adını sadece ülkemizde değil dünyada konuşulur seviyeye ulaştırdık” şeklinde konuştu.

Yatırımlarla Yeşilyurt’u el birliği ile büyütmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Çınar, “Bizim tek derdimiz var o da, bölgemizin gelişim ve değişim sürecini doğru ve kalıcı yatırımlarla sürdürmek ve hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesidir. Tabii ki bu anlamda Meclis Üyelerimizin sağladığı katkı ve destekler büyük önem taşımaktadır, sizlerin desteklerinizle bu yatırımlarımızı kent sakinlerine sunabiliyoruz. Hep birlikte el ele verip kentimizin ve ilçemizi büyütmeye devam edeceğiz. Bilgi, birikim ve deneyimlerini bizlerle paylaşan, hizmetlerimizin doğru bir bakış açısıyla halkımıza sunmamıza yardımcı olan Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.