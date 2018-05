Yeşilyurt’ta “Okuma Bayramı” etkinliği

Özel kutlama programında renkli görüntüler yaşandı. Etkinlik sonunda Türk Bayrağıyla yapılan özel gösteri katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Okuma Bayramı etkinlikleri için Yeşilyurt Belediyesi tarafından bütün ilkokullara iki yıl içerisinde toplam 520 adet ‘Okuma Bayramı’ sandıkları hediye edildi. Okuma ve yazmayı öğrenerek eğitim hayatlarındaki en önemli engeli aşan birinci sınıf öğrencilerinin pedagojik gelişimlerine katkı sunmak, milli ve manevi değerleri yakından öğrenmelerine katkı sağlamak adına Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen program yoğun ilgi altında yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra farklı ilkokullardan gelen öğrencilerin ortaklaşa sahneledikleri gösterilerde birbirinden güzel dans gösterileri, oyunlar, koro ve şiirlerden oluşan güzel bir etkinlik sunan minik öğrenciler katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Etkinliğin sonunda vatan sevdasını anlatan duygu yüklü şiirler okuyan minik öğrenciler, yanlarında getirdikleri Türk Bayraklarını Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a takdim ettiler. Kaymakam Sakar ile Belediye Başkanı Polat, çocukları alınlarından öpüp tebrik ederken, erken yaşlarda edindikleri vatan ve bayrak sevdasından dolayı teşekkürlerini sundu. Bu arada öğrenciler tarafından kendilerine ithafen hazırlanan mektupları dikkatlice dinleyen Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mektupları okuyan çocukları tebrik ettikten sonra Okuma Bayramı belgesi ve madalyalarını takdim etti.

Düzenlenen etkinlikte emeği geçenleri tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin eğitim ve öğretimi her zaman ilk plana aldığını, eğitim hizmetlerine öncelik tanıdığını söyledi. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında düzenlenen ‘ Okuma Bayramı’ etkinliklerine Yeşilyurt Belediyesi olarak destek verdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Çınar, "Okuma Bayramı etkinliklerinin daha kapsamlı ve düzenli yapılması amacıyla ilçemizdeki 85 ilkokulun 260 birinci sınıf şubesine iki yıl boyunca toplam 520 adet ‘Okuma Bayramı’ sandığı hediye ettik. Sandıklarımızda ilk okuma kitapları, süsleme malzemeleri, etkinliklere davet mektupları ve çeşitli hediyeler yer almaktadır. Okumaya başlayan çocuklarımızın bu özel günlerine katkıda bulunmak bizim adımıza en büyük şeref ve onurdur. Her çocuk bizim için yeni bir heyecan ve yeni bir başlangıçtır. Her çocuk geçmişin yorgunluğunu örten, yeni hedeflere yol açan bir umuttur. Her çocuk bizim için yaşam sevincidir, gelecekteki büyük başarıların ilk adımıdır. Öğretmenlerimizin gururu, çocuklarımızın heyecanları, velilerimizin telaşı ise bambaşka bir güzelliktir. Okumaya geçen çocuklarımızın bugün bayramıdır. Geleceğimiz ve hayalini kurduğumuz güçlü ve büyük Türkiye için koşar adımlarla alınan yoldur bugün, bugün hepimiz heyecanlı, mutlu ve gururluyuz. Okuma Bayramı etkinliklerinde emeği geçen herkesi kutlarken, bugün için özel hazırlanan öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Çocukların okuma, yazma ve öğrenme kültürlerinin hayat boyu devam etmesini temenni eden Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Ali Sakar ise, "Bugün minik öğrencilerimizin çok büyük emek ve gayretleriyle hayatlarındaki en önemli engellerinden birini aşmış olduklarını görüyoruz. Tabii ki bu engellerin aşılmasında öğretmenlerimizin olduğu kadar velilerimizin de çok büyük katkısı söz konusudur. Öğrencilerimizin okuma, yazma ve öğrenme kültürlerinin bir ömür boyu devam etmesini temenni ediyorum.Özellikle velilerimizin çocuklarını bu yönde teşvik etmelerini rica ediyorum.Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılacak yatırımdır, ilçemizde eğitim faaliyetlerine sürekli destek veren Yeşilyurt Belediyesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.