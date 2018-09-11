Yeşilyurt'ta ‘Önce Vatan' projesiyle 150'nci asker uğurlandı

Vatani görevlerini yerine getirmek üzere kışlalarına giden askerleri ‘Önce Vatan' projesiyle uğurlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tüm askerlerimize vatani görevlerini hayırlısıyla yapıp, tezkerelerini almasını dilerim, kınalı kuzularımızın yolu açık olsun" dedi.

Sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşların yüreklerine dokunmaya devam eden Yeşilyurt Belediyesi'nin vatani görevlerini yapmak amacıyla kışlalarına giden gençlere destek olmak amacıyla başlattığı projeyle 150 asker adayına ulaşıldı ve hediyeleri verildi.

Yeşilyurt İlçesinde silah altına alınacak olan tüm gençlerin yararlandıkları proje kapsamında, Türk Bayrağı, cüzdan, tırnak makası, ıslak mendil, ağız bakım seti, tekstil seti, bot boyası, defter, kalem, bot kilidi, dolap kilidi, traş takımı ve dikiş setinin bulunduğu hediye paketleri gençlere emanet ediliyor.

‘Önce Vatan' projesiyle askere giden gençlere moral ve motivasyon desteği sağladıkları ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gündüzbey mahallesinde yaşayan ve Manisa Alaşehir'deki birliğine teslim olmak için yola çıkacak olan Ergün Erkişi'yi evinde ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Mehmet Balta'nın yer aldığı ziyarette aile fertleriyle sohbet eden Başkan Çınar, hediye paketini Ergün Erkişi'ye teslim ederken, baba Selver Erkişi'ye ise teşekkür plaketinin yanı sıra Yeşilkonak kursiyerleri tarafından yapılan tabloyu hediye etti.

Yeşilyurt Belediyesinin bütün hizmetlerinin temelinde gönül belediyeciliği anlayışının yer aldığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Vatan savunması için yola çıkacak askerlerimizin yaşadığı güzel duygulara ortak olmak adına askerlerimiz, aile fertleri ve yakınlarıyla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Kışlalarına teslim olmak için ailelerinden ve sevdiklerinden ayrılan tüm askerlerimize öncelikle hayırlı tezkereler diliyorum. Büyük bir coşkuyla yolladığımız askerlerimizin kazasız belasız gidip gelmelerini Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

‘Önce Vatan' projesiyle vatani görevini yapmak üzere birliklerine gidecek olan askerlere temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzeme desteğinde bulunduklarını hatırlatan Başkan Çınar, “ Projemizin temel gayesi; sosyal belediyecilik hizmetlerimiz kapsamında vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olduğumuzu göstermek, sevinçlerini ve hüzünlerini paylaşmaktır. Erkişi ailesine misafir olarak askere gidecek olan Ergün kardeşimizle bir araya geldik, askerlik görevi sırasında ihtiyaç duyacağı malzemelerin yer aldığı hediye çantamızı takdim ettik. Projemiz sayesinde askerlerimiz ve aileleriyle bir araya gelip sohbet ediyoruz, hediyeler veriyoruz. Vatan görevi yapan kahraman askerlerimizin ve polislerimizin her zaman yanlarındayız, sürekli irtibat halindeyiz. İhtiyaçların karşılanması anlamında üzerimize düşen görevleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Türk milletinin ruhunda askerliğin özel bir yeri olduğunu hatırlatan Başkan Çınar, şunları söyledi:

“ Şehit kanlarıyla sulanmış olan Anadolu topraklarında yaşayan bizler için askerlik çok ulvi bir görevdir. Binlerce yıldır bu topraklarda özgür ve hür bir şekilde yaşıyorsak bunu vatan savunmasını büyük bir özveriyle yapan askerlerimize ve emniyet güçlerimize borçluyuz. Asker ocağı; birlik ve beraberliğin hissedildiği, omuz omuza mücadelenin verildiği peygamber ocağıdır. Yeri ve zamanı geldiği anda hepimiz bu ülke için, kutsal değerlerimiz için, albayrağımız için canımızı vermeye hazırız. Sınır ötesinde harekâtlarımız sürüyor, içerde ve dışarıda hainler kalleş planlarını yapıyor ama biz yine de kınalı kuzularımızı askere yollarken ağlamak yerine büyük bir coşku ve gururla kına yakıp yolluyoruz. ‘Türk Milleti asker doğar, asker yaşar ve asker ölür' diye çok güzel bir söz vardır. İşte biz bu yüzden büyük bir devletiz. Bu toprakların mayasında kardeşlik, birlik, beraberlik vardır, istedikleri kadar plan yapsınlar millet olarak Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında ve 15 Temmuz'da nasıl mücadele verdiysek her türlü şart ve duruma rağmen ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

Mahalle Muhtarı Mehmet Balta, is vatan sevgisinden yola çıkarak anlamlı bir projeyi başlatan Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunarken, Baba Selver Erkişi'de, mutlu günlerinde yanlarında olan ve hediyeler veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı evlerinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.