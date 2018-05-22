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22 Mayıs 2018 17:19

Yeşilyurt’ta Osmanlı’dan kalma Ramazan gelenekleri yaşatılıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri Ramazan akşamlarında devam eden sebil geleneğinin bir parçası olan Osmanlı Şerbeti ile lokma tatlısı ikramının her gün farklı camilerde devam ettiğini söyledi.

Yeşilyurt’ta Osmanlı’dan kalma Ramazan gelenekleri yaşatılıyor

22 Mayıs 2018 17:19


Yeşilyurt Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir camide vatandaşlara sebil geleneğinin bir parçası olan lokma tatlısı ile şerbet ikramında bulunmaya devam ediyor.


Hacı Mustafa Sarıhan Camideki lokma tatlısı dağıtımına katılarak vatandaşlarla sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ramazan akşamlarında vatandaşlara yapılan ikramlar anlamına gelen ‘sebil gelenek” kültürünü günümüze taşımaya devam ettiklerini söyledi.


Kadim medeniyet kültüründeki temel esasları yaşatmanın yerel yönetimlerin görevleri arasında yer aldığını hatırlatan Başkan Çınar, “Geçmiş ile aramızdaki köprüleri sağlamlaştırmak, kadim medeniyet olgusunu muhafaza etmek, kültürel geçmişimizi yaşatmak bizim öncelikli görevlerimiz arasındadır. Örf, adet ve geleneklerimizin Yeşilyurt İlçemizin tüm yaşam alanlarında yaşatılmasına önem veriyoruz. İslam medeniyeti ile kültürel değerlerimiz arasında yer alan ‘sebil gelenek” anlayışını günümüze taşıyarak hemşerilerimize çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Selçuklu ve Osmanlılarda, kendi kültürümüzde de çarşı meydanlarında veya camilerin külliyelerinde ya da herhangi bir müştemilatında insanlara Ramazan gecelerine özel sunulan tatlılar ve şerbetler bulunuyor. Bizlerde bu geleneği devam ettirip gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda; her akşam farklı bir camii de vatandaşlarımıza lokma tatlısı ve şerbet ikramında bulunuyoruz. Yaklaşık 700 yıllık tarihi geçmişi olan bir geleneğin günümüzde yaşatılması insanlarımız arasında memnuniyetle karşılanıyor. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Ramazan ayını böyle güzel, mutlu ve huzurlu şekilde idrak etmeyi cümlemize nasip etsin” şeklinde konuştu.


Yeşilyurt son dönemde hızlı geliştiğini vurgulayan vatandaşlar çalışmalardan ve hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür etti.




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