Yeşilyurt'ta sıcak çorba ikramlarıyla gönüller ısınıyor

Yeşilyurt'taki ikram çeşmesinde bugüne kadar 802 bin 250 kap sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne yerleştirilen İkram Çeşmesi'nde hasta ve hasta yakınları başta olmak üzere hastane personeline sabah saat 07.00'den itibaren bin kişilik sıcak çorba ikramı yapılıyor. Otomatik karıştırıcı ile belirli aralıklarla karıştırılan çorba, otomatik ısı ölçeriyle her an sıcaklık denetleniyor ve aynı sıcaklıkta vatandaşlara ikram ediliyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan çorba dağıtımından yararlanan vatandaşlar, kağıt bardaklara doldurdukları çorbadan istedikleri kadar içebiliyor.

İkram Çeşmesinde bugüne kadar 802 bin 250 kap sıcak çorba ikramında bulunduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde hizmet veren İkram Çeşmesi musluklarından akan sıcak çorbaları vatandaşlara ikram etti.

Sabahın erken saatlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen vatandaşları sıcak çorba ikramıyla karşıladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sosyal belediyecilik anlamında insan odaklı hizmetler üretmeye büyük önem veriyoruz. Kadim medeniyet kültürümüzde önemli bir yer kaplayan imaret anlayışını ilçemizde yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hizmete sunduğumuz İkram Çeşmemizin musluklarından akan sıcak çorbalarımızı halkımıza ikram etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımız sabahın erken saatlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanemize gerek tedavileri gerekse de hasta ziyaretleri için gelirken bazen kahvaltı yapamıyorlar ya da tetkikler için yemek yemeden gelmek durumunda kalıyorlar. Bizde buradaki çorba ikramlarımızla hemşehrilerimizin içini ısıtıyoruz. Sıcak çorbalarımızın hastalarımız için şifa olmasını temenni ediyorum. İkram Çeşmemiz, görüntü olarak estetik bir yaklaşım ile Osmanlı çeşmelerini andırırken işlevsel olarak da teknolojik imkanları barındıran hijyenik bir sistemle halkımızın hizmetindedir. Soğuk kış günleri sabahında hastanemizde yatmakta olan hastalarımız ve hasta yakınları başta olmak üzere burada görevli personellerimize sıcak çorba ikramı yaparak gönülleri ısıtmaya devam edeceğiz. Her gün bin kase çorba ikramının yapılacağı bu noktadaki hizmetlerimize bugünden itibaren yeniden başladık. Bu güzel hizmetimizin halkımıza ulaşmasında büyük destek verip bizimle birlikte aynı duyarlılık ve hassasiyeti gösteren hastane yönetimine teşekkürlerimi sunarken, burada görev yapan personellerimize ise başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kadim medeniyet kültürünün en önemli uygulamalarından biri olan ‘hayır' geleneğini İkram Çeşmesiyle günümüz dünyasına taşıdıklarını hatırlatan Başkan Çınar, “Sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirerek vatandaşlarımızın iyi ve kötü gününde, ihtiyaç duydukları her noktada yanlarında olmayı devam ediyoruz. Bütün hizmetlerimizi halkımızın refahı, huzuru ve mutluluğu için uyguluyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak, halkımıza hizmet etmek için çalışıyor ve projelerimizi teker teker hayata geçiriyoruz. Önemsediğimiz ve halkımızın da büyük beğenisini kazanan ikram çeşmesi projemiz, her daim hemşehrilerimizin hizmetindedir. ‘Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt' diyerek hayata geçirdiğimiz sosyal ve diğer hizmetlerimiz sayesinde vatandaşlarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak, bir hayır duası almak bizim için yeterlidir. Gönüllerde yer almak bizim önceliğimizdir” diye konuştu.

İkram Çeşmesini çok beğendiklerini ifade eden vatandaşlar uygulamadan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür etti.