Yeşilyurt'ta turizm ve tarihi tanıtım atağı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde turizm ve tarihi kent bölgelerinin canlandırılmasına katkı sunulması amacıyla ‘Yeşilyurt Kent Tasarım Rehberi' projesi hayata geçirildi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesislerinde düzenlenen projenin sunumu toplantısına Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, (DAP ) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya Yatırım Destek Ofis Başkanı Murat Beyazıd, (DAP ) Bölge Kalkınma İdaresi Beşeri ve Sosyal İlişkiler Koordinatörü Ferhat Gök, (DAP ) Bölge Kalkınma İdaresi ile Fırat Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçenin var olan güçlü potansiyelini geleceğe kalıcı ve nitelikli projelerle taşıma anlamında gayret sarf ettiklerini söyledi. Geçmişten gelen sağlam bir medeniyet anlayışına sahip Yeşilyurt'un, kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra ilçenin turizm potansiyelini daha geniş kesimlere ulaştırmak adına çalıştıklarını kaydeden Çınar, “Bu kapsamda kurum ve kuruluşlarımızla sürekli diyalog halindeyiz. (DAP ) Bölge Kalkınma İdaresi ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğiyle ‘Yeşilyurt Kent Rehberi' projesini hayata geçirmek adına bugün bir istişare ve sunum toplantısı gerçekleşti. ‘Yeşilyurt Kent Tasarım Rehberi' gibi üzerinde önemle durduğumuz projenin hayata geçmesi Yeşilyurt'un turizm ve tarihi kent bölgelerinin canlandırılmasına önemli katkılar sunacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu tür proje ve yatırımları desteklemek noktasında üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'un tarihi ve kültürel zenginliklerini daha geniş kesimlere ulaşması adına ciddi yatırımlar yaptıklarını hatırlatan Başkan Çınar, “Yeşilyurt'ta yeni bir turizm potansiyeli oluşturmak, saklı kalmış gizli cevherlerini ortaya çıkartmak, ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak projelere ağırlık veriyoruz. Eşsiz doğal güzelliklere sahip Beylerderesi ile Kozluk arasındaki bölgeyi Lezzet Vadisine dönüştürüp, Yeşilyurt'un yöresel yemeklerinin yanı sıra doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin tanıtımını daha güçlü bir zeminde hayata geçirmek istiyoruz. Yeşilyurt mutfağı, gastro-ekonomi sektöründe Lezzet Vadisiyle yerini alacaktır, bunun içinde önemli projeler üzerinde çalışıyoruz. Yeşilyurt mutfağının ve benzersiz yerel ürünlerimizin dünyada tanınması bize önemli kazanımlar sağlayacaktır. Dünyada eşi benzeri olmayan, tadına bakanların vazgeçemediği, Yeşilyurt mutfağının meşhur yemeği kiraz yaprağı sarması başta olmak üzere patlıcan tavamız, etli ve sulu yemeklerimiz, tatlılarımız ve böreklerimiz ‘Lezzet Vadisi' ismiyle ‘gastro-ekonomi' piyasasının dikkatini çekecek ve ilçemiz çok yoğun ziyaretçi akınına uğrayacaktır. Bunun yanı sıra Çırmıhtı bölgesinde ki 13 adet tescilli tarihi evlerimizin kamulaştırma işlemleri tamamlandı, bu evlerden ikisini Butik Otele, dördünü ise yöresel yemekler ve ürünlerin satışının yapılacağı nostaljik mekânlara dönüştürüyoruz. Çırmıhtı'daki Kebir Cami ile Tarihi köprü arasında uygulanan Taşkın Koruma Projesi kapsamında aradaki çayın bulunduğu kanalı ıslah ederek yürüyüş yolları, dinlenme ve oyun alanlarıyla iç turizme kazandıracağız. Yeşil alanlarıyla göz dolduran ilçemizin özellikle yaz aylarında mesire ve dinlenme alanlarına yerli ve yabancı misafirlerimiz çok büyük rağbet göstermektedir. Doğası ve iklimiyle herkesi kendisine hayran bıraktıran ve ilgi odağı oluşturan Yeşilyurt'umuz doğal güzelliklerini daha fazla tanıtımını yapmak gerekiyor" diye konuştu.

Toplantıda ‘Yeşilyurt Kent Tasarım Rehberi' projesiyle ilgili hazırlanan görsel sunum katılımcılara izletildi.