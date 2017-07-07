Yeşilyurt’ta Ulusal Masa Tenisi Ve Sokak Basketbolu Turnuvası

Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalinin sportif etkinlikleri arasında yer alan Ulusal Masa Tenisi Turnuvası ile Sokak Basketbolu Turnuvasının açılış törenleri yapıldı.

Tecde Spor Salonunda iki gün sürecek olan Ulusal Masa Tenisi Turnuvasının açılış töreninde Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri Ağası Kahraman Kavuk, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, turnuvaya katılan sporcular ve antrenörleri hazır bulundu.

“Sportif etkinlikler festivalimizin coşkulu geçmesini sağlıyor”

Turnuvaya katılan bütün sporculara başarı dileklerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Festivalimiz hem kentimize hem de ilçemizin sosyal yaşamına farklı bir renk getirmeye başladı. Gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmenin yanı sıra ilçemizin tanıtılmasını sağlayacak sportif etkinlerimize hız verdik. Karakucak güreşleri, futbol turnuvası, atlı cirit yarışmaları, sokak basketbolu, ulusal masa tenisi turnuvaları festivalimizin daha renkli ve coşkulu geçmesini sağlayacak. Geleneksel spor dallarımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına önem veriyoruz. Türkiye’nin farklı kentlerinden toplam 110 sporcunun katılımıyla düzenlediğimiz Ulusal Masa Tenisi turnuvamız hayırlı olsun. Tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmasının ardından turnuvaya katılan bütün sporcularla toplu fotoğraf çekimi yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, daha sonra Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Masa Tenisi takımı oyuncularından Zeynep Güngördü ile oynadığı maçla turnuvayı başlattı.

Sokak basketbolu karşılaşmaları başladı

Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali Sokak Basketbolu Turnuvası, Malatya Park AVM’nin otopark alanına kurulan basketbol sahasında başladı. İki gün sürecek olan turnuvaya 4’er kişiden oluşan toplam 28 takım katılıyor. Üç ayrı grupta eleme usulüne göre yapılacak maçların ardından oynanacak final maçıyla dereceye giren takımlar belirlenecek. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları, Malatya Park AVM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Kavuk ve diğer misafirlerle turnuvanın yapıldığı alana giderek sporculara başarı dileklerini sundu.

Basketbol potasına atış yapan Başkan Polat, maçın başlama atışını yaptı.