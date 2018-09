Yeşilyurt’ta zabıtalar kıyafetlerini kendileri alacak

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 1-7 Eylül arası kutlanan Zabıta Haftasının 192. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle Zabıta Müdürlüğü personeli ile Gönüllü Zabıta Projesi kapsamında öğrencilerden oluşan zabıta ekibini ağırladı. Gedik Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda zabıta teşkilatının yerel yönetimler ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi yaparak ulvi bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Zabıta Müdürlüğünün ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu göz önünde bulundurup kışlık kıyafetlerini ek maliyet getirmeden çözüme kavuşturduğunu söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün örnek bir hizmette bulunduğunu ifade eden Başkan Çınar, “Zabıta Müdürlüğümüz kışlık kıyafet alımının Yeşilyurt Belediyesine ek maliyet doğurmaması açısından bu yıl ki kıyafet alımını kendi bütçesinden karşılama kararı aldı. Zabıta Müdürlüğümüzden sorumlu Başkan Yardımcımız başta olmak üzere Müdürümüzü ve değerli personellerimizi duyarlı ve hassas yaklaşımlarından dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Personel ve minik öğrencilerin Zabıta Haftasını tebrik eden Mehmet Çınar, zabıta teşkilatının dürüstlük, ilke ve özverinin simgesi olduğunu söyledi.

Zabıta teşkilatının vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve güven ortamında yaşamasının güvencesi olduğunu hatırlatan Çınar, “Zabıta teşkilatımızın kuruluşunun 192. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Zabıta Müdürlüğümüz personeli ile ‘Gönüllü Zabıta’ isimli sosyal sorumluluk projemize dahil olan öğrencilerimizle bir arada olmaktan kıvanç duymaktayız. Zabıta teşkilatımız kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, sosyal yaşamın her alanında hemşehrilerimizin huzur ve esenliği için kesintisiz görev yapmaktadır. Belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla 192 yıl önce temeli atılan zabıta teşkilatımız, belediyelerin aldığı karar ve yasaları uygulayan bir kolluk gücüdür. 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla gece, gündüz demeden mesai yapan ekiplerimiz, yaptığı uygulama ve denetimlerle bizlere güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlamaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda en iyi, en güzel hizmeti halkımıza ulaştırma gayretindeyiz. Çalışmalarını titizlikle takip ettiğimiz Zabıta Müdürlüğümüzde kendi alanında çok faydalı, verimli hizmetler sunmaktadır. ‘Mutlu İnsanların Şehri, Yeşilyurt’ sloganımızın sağlam bir temele oturmasında Zabıta Müdürlüğümüzün yaptığı denetimler ve çalışmaların büyük önemi vardır. İnsan yaşamının söz konusu olduğu her yerde görev ve sorumluluğu bulunan zabıta teşkilatımız aynı zamanda da belediyemizin halk karşısındaki yüzüdür. Bugüne kadar yaptıkları üstün ve fedakârca çalışmalardan dolayı başta Yeşilyurt Belediye Zabıta Müdürlüğümüz olmak üzere ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm Zabıta Teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.