Yeşilyurt'taki öğrencilere deprem eğitimi verildi

İyi öğrenmenin "Yaparak-Yaşayarak Öğrenme" olduğu düşüncesinden hareketle Türkiye'nin farklı kentlerinde deprem konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim gezileri düzenleyen AFAD Deprem Simülasyon Tırı, Yeşilyurt Belediyesine ait Çocuk Trafik Eğitim Merkezinde minikleri ağırladı.

Uzman eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşen eğitimlerde, depremlere nasıl hazırlıklı olunacağı, deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği ve doğru davranış şekillerinin neler olduğu uygulamalı olarak anlatıldı.

Minikleri deprem konusunda bilgilendiren AFAD, deprem anında uyulması gereken kurallarla ilgili canlandırmalar yaparak bilgi verdi. Begüm Kartal İlköğretim Okulu 2/G sınıfı öğrencilerinin katıldığı eğitimde öğrenciler eğlenerek öğrenmenin ayrıcalığını yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Uzman Eğitmen olarak görev yapan Ebru Bişkin, deprem bilincini artırmak, deprem anında alınması gereken tedbirleri uygulamalı olarak göstermek amacıyla başlatılan eğitim gezilerine Malatya ile devam ettiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesine sağladığı desteklerden dolayı teşekkürlerini sunan Ebru Bişkin, “Simülasyon tırlarımızla Türkiye'nin bütün bölgelerine ulaşarak deprem konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Eğitim programlarını seri bir şekilde sürdürmekteyiz, deprem bilincini yaygınlaştırmak adına Malatya'ya geldik. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a ve ekiplerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeşilyurt'ta 600'e yakın öğrencimiz afet farkındalık eğitimleri verdik. Malatya Park AVM önünde düzenleyeceğimiz eğitim programımıza tüm vatandaşlarımız katılabilir” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına eğitim programından dolayı teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, deprem riskini azaltma ve depremle baş edebilme konusunda verilen eğitimlere sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.

Yeşilyurt'a bölgenin en büyük, teknik donanımı güçlü Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezini kazandıracaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin her alanda önde ve örnek bir yapıya kavuşması adına başlattığımız hizmet atağımız kapsamında deprem ve afetlerde konusunda halkımızı bilinçlendirmek amacıyla bölgemizin en büyük, teknik kapasitesi ve alt yapısı güçlü Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezimizi yakın zamanda hizmete açacağız. Kaba inşaatı tamamlanan hizmet binamızda depremin bire bir yaşanacağı sarsma tablası, eğitim odaları, tatbikat çadırları, bekleme ve yeşil alanlar yer alacaktır. İlk başta çocuklarımıza yönelik başlatılacak eğitim çalışmalarına ev sahipliği yapacak merkezimizde depremin oluş nedenleri, alınacak önlemler, sığınakların kullanma şekli ve deprem sonrasında dikkat edilmesi gereken konularda geniş kapsamlı bilgiler paylaşılacak. Eğitimlerde doğal afetlerle karşılaşıldığında panik yaşamak yerine güvenli korunma teknikleri öğretilecek. Bu sayede vatandaşlarımızın depreme karşı gerekli tedbirleri alma hususunda bilinçlendirilmeleri sağlanacaktır” diye konuştu.