Yeşilyurt’taki ulaşım ağı daha güçlü hale geliyor

Yapılan çalışmaları sürekli olarak inceleyen ve denetleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gözene Mahallesinde devam eden yol çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Mahalle sakinleriyle uzun süre sohbet eden Başkan Çınar, Yeşilyurt’un her noktasında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İlçenin dört bir tarafındaki saha çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Planlı ve sürekli devam eden çalışmalarımızla Yeşilyurt’ta asfaltsız yol bırakmayacağız. Geçen yıl Gözene Mahallemizde başladığımız yol çalışmalarında büyük mesafeler kat ettik. Konkasör malzeme serimini tamamlayıp, yollarımızı asfalt serimine hazır hale getirdik. Yeni sezonla birlikte yollarımızın serme ve sıkıştırma işlemlerini tamamlayarak, sathi kaplama aşamasına geldik. Bu çalışmalarla birlikte toplamda 276 km olan sathi kaplamamızın üzerine 60 km daha ekleyip yaklaşık 340 km sathi kaplama çalışması gerçekletirdik. Bunun yanı sıra mahallelerimizde 130 km’lik alan da sathi kaplamaya hazır hale getirilmiştir” şeklinde konuştu.

82 Mahallede çalışmaların sürdüğünü ve Yeşilyurt’un her noktasına hizmet götürdüklerini dile getiren Başkan Çınar, “Yol medeniyet anlayışından yola çıkarak ilçemizdeki ulaşım ağını her geçen gün daha nitelikli hale getiriyoruz. Kırsal mahallelerimizin en ücra yerlerine kadar hizmet ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Alt yapı çalışmaları tamamlanan bütün yollarımızı sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarımızla konforlu hale getiriyoruz. Yeşilyurt’un mutlu insanlarının huzur ve güveni için projeler üretiyor ve gece - gündüz demeden çalışıyoruz. Buradaki hizmetlerimizin hızlı ve akıcı olmasında büyük emekleri olan, çalışanlarımıza destek veren muhtarımız başta olmak üzere değerli mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.