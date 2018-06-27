Yeşilyurt’un mutluluğu kadraja sığmadı

Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında düzenlenen ‘Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ isimli fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un doğal güzellikleri ve zenginliklerinin insan manzaralarıyla harmanlanıp Yeşilyurt’un tanıtımını amaçlayan ‘Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ isimli fotoğraf yarışmasına katılan bütün fotoğrafçılara teşekkür etti.

Yarışmanın Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında düzenlendiğini belirten Çınar, “Türkiye çapında yakından tanınan çok sayıda fotoğraf tutkununu bu yarışma vesilesiyle Yeşilyurt’ta ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. 25 Haziran 2018 tarihine kadar devam eden yarışma için Yeşilyurt’ta misafir ettiğimiz fotoğraf sanatçılarımız, ilçemizden insan manzaraları, doğal güzellikleri, tarihi yapıtları, yerleşim alanları ve tarımsal ürünlerimizi kadraj altına aldılar. Fotoğraf tutkunları bir yandan farklı fotoğraf karelerini yakalamak adına çaba sarf ederken diğer taraftan ilçemizin farklı özelliklerine bire bir şahit oldular. Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında ‘Mutlu İnsanların Şehri, Yeşilyurt’ adı ve ‘Mutluluk’ temasıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasına katılan fotoğraflar arasında dereceye giren 10 fotoğraf 26 Haziran tarihinde jüri üyelerinin oylaması sonucu belirlenmiştir. Çekilen fotoğrafların hepsi birbirinden değerli ve kıymetlidir, çünkü her bir eser emek ve çabanın sonucudur. İşini sevgiyle yapan, en güzel kareyi yakalamak adına mücadele eden bütün fotoğraf sanatçılarımıza tebrik ediyorum. Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından dereceye giren eser sahipleri belli olmuştur. Buna göre yarışmamızda birinci Ahmet Denizer, ikinci Yusuf Karaoğlu, üçüncü Ahmet Aslan olurken, Yeşilyurt Kent Konseyi özel ödülüne ise Mehmet Tokatlı’nın eseri layık görülmüştür. Yeşilyurt’un güzelliklerini farklı bakış açısıyla objektiflerine yerleştiren tüm fotoğrafçılarımıza bu emek ve çabalarından dolayı tebrik ediyor ve kutluyorum. Bize iletilen tüm eserleri arşivleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Çınar, dereceye giren eserlerin 29 Haziran 2018 Cuma günü saat 10:00’da Soykan Parkında açılacak sergide vatandaşların beğenisine sunulacağını ve ödüllerin takdim edileceğini ifade etti. Çınar birinci yarışmacıya 3 bin 500 TL, ikinci ve üçüncüye 3 bin TL, Yeşilyurt Kent Konseyi Özel Ödülü 750 TL Mansiyon Ödülü 500 TL ve Sergileme Alan fotoğraflar için 250 TL para ödülü vereceklerini söyledi.