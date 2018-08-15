Yeşilyurt’un turizm potansiyeli artacak

Toplantıda doğal ve kültürel zenginlikleriyle eşsiz güzelliklere sahip Yeşilyurt’un turizm anlayışının daha nitelikli hale gelmesi adına çözüm önerileri konuşuldu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Çırmıhtı Ahmet Atılgan Parkında gerçekleşen istişare toplantısına AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kâhtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Ali Sakar, Tarım ve Orman Müdür Vekili Tahir Macit, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Murat Tunç, kurum, kuruluş ve meslek örgütlerinin temsilcileri, turizm işletmecileri, otel ve acente yetkilileri, lokanta ve kafe sahipleri ile basın mensupları katıldı.

Kentlerin ve ilçelerin değişim, dönüşüm ve yeniliklere kavuşmasında istişare toplantılarının önemli yer kapladığını, fikir alış verişleri neticesinde ortaya çıkan çözüm önerilerini dikkate aldıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle herkesi kendine hayran bırakan Yeşilyurt’un turizmine, tanıtımına ve marka değerine önem verdiklerini söyledi.

Yeşilyurt’un değerlerine sahip çıkarak geleceğe taşımaya devam ettiklerini sözlerine ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt, sahip olduğu kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle ziyaret edenlerin kendisinden ve insanlık tarihinden bir iz bulabileceği kadar özgün ve yılın her mevsimi turizme uygun özel bir ilçedir. Devasa yatırımlar, sosyal sorumluluk projeleriyle örnek alınan ilçe hüviyetine ulaşan güzel ilçemizin turizm potansiyelini daha güçlü hale getirmek, yerli ve yabancı turistlerin daha fazla ilgisini çekmek adına gerek tanıtım gerekse de ilçemizin var olan potansiyelini geniş kesimlere ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. İstişare toplantımızdaki amacımız; Yeşilyurt’ta yeni bir turizm potansiyeli oluşturmak, saklı kalmış gizli cevherlerini ortaya çıkartmak, ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak projeleri ön plana çıkartmaktır. Yeşilyurt, Malatya’nın Büyükşehir statüsüne girmesinden bugüne kadar en hızlı gelişen ve en hızlı büyüyen ilçesidir. Yeşil alanlarıyla göz dolduran ilçemizin özellikle yaz aylarında mesire ve dinlenme alanlarına yerli ve yabancı misafirlerimiz çok büyük rağbet göstermektedir. Doğası ve iklimiyle herkesi kendisine hayran bıraktıran ve ilgi odağı oluşturan Yeşilyurt’umuz doğal güzelliklerini daha fazla tanıtımını yapmak gerekiyor. Ortaya konacak projelerin daha nitelikli ve kaliteli olması, ihtiyaçlara cevap verecek düzeyde olması adına bu toplantıyı organize ettik. İlçemizde işyeri bulunan esnaflarımızı, otel ve acente sahipleri başta olmak üzere turizm politikasına katkı sunacağını düşündüğümüz kurum ve kuruluş yetkililerinin çözüm önerilerini almak bizim adımıza önemlidir. Ortaya konacak yatırımlar ve projeler bu öneriler ve tespitlerin ışığında daha değerli hale gelecektir. Toplantımızın verimli geçmesi kentimizin ve ilçemizin turizm potansiyelinin artışına büyük katkılar sağlayacaktır. Saklı bir turizm potansiyeline sahip Yeşilyurt’un var olan bu güçlü potansiyelini gün yüzüne çıkartacak olan yerel aktörlerdir. Toplantımıza iştirak eden başta Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm katılımcılara görüş ve önerileri için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Çırmıhtı bölgesinde ki 13 adet tescilli tarihi evlerin kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını, bu evlerden ikisinin Butik Otele çevrilmesi noktasında ki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, iç turizmin harekete geçmesini sağlayacak yatırımlar ve projeler hakkında davetlilere detaylı bilgiler paylaştı.

Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar’da istişare toplantısını düzenleyen Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunarken, Yeşilyurt’un turizm potansiyelinin daha fazla ön plana çıkması adına ortaya koyulan düşünce ve önerilerle verimli bir toplantının düzenlendiğini söyledi.

Malatya’da turizm anlamında yapılması gereken önemli hizmetlerin bulunduğunu ifade eden AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ise, “ Yeşilyurt’ta turizm anlamında çok önemli bir potansiyel vardır. Malatya’da turizmi geliştirmek için sadece bir bölgeye bağlı kalmamak lazım, Levent Vadisini, Battalgazi’yi, Darende’yi, Arapkir’i ve Yeşilyurt’u bir bütün halinde görüp belli bir destinasyon halinde görmek gerekiyor. Turizm potansiyelini belli bir yapı içerisinde güçlendirmek için ortaklaşa çalışmalar önemlidir. Büyükşehir Belediyemizin turizm master planı var, bu planında incelenerek bir bütünlük içerisinde hareket etmekte yarar var. Tabiki bir bölgeyi tanıtmak için çeşitli argümanları devreye koymak gerekiyor. Yeşilyurt’un doğal zenginlikleri ve tüm güzelliklerini ön plana çıkartmak içinde bu tür toplantıların büyük önemi vardır. Yeşilyurt Belediyemizin bu istişare toplantısını da önemsiyoruz” dedi.

AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci de, kadim bir medeniyet anlayışına sahip Yeşilyurt’un Malatya’daki gelişim ve değişim sürecinde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Yeşilyurt’un var olan potansiyelini Malatya’nın bütün değerleriyle entegre halinde ön plana çıkartılması gerektiğini dile getiren Milletvekili Tüfenkci, “ İstişare toplantısındaki istekler ve çözüm önerileri kentimizin ve ilçemizin turizm potansiyelinin hareketlenmesi adına büyük önem taşımaktadır. Yeşilyurt’un Malatya’nın turizminden ayrı düşünmemek lazım, o turizmin içerisinde bir parça olarak düşünmek gerekiyor. Yeşilyurt’a bir vatandaşımız veya turist neden gelsin? İşte buna göre yeni projeler üretilmesinde yarar var, Lezzet Vadisi ismi çok güzel, bu ismin anlamlandırılması içinde Yeşilyurt’un tarihi evlerinin restore edilmesi ve kente kazandırılmasının yanı sıra Yeşilyurt Çayı’nın ıslahı çok önemlidir. Yapılacak ıslah çalışması Yeşilyurt’ta yeni tesislerin, yürüyüş alanlarının, sayfiye yerlerinin, oyun alanlarının kazandırılmasını sağlayacak ve Lezzet Vadisi isminin ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Yerli ve yabancı turistlerin Yeşilyurt’a gelmeleri için bir neden oluşturmak gerekiyor, kiraz veya yemek festivalleri veya başka bir tanıtım aracımızla bunu hayata geçirerek farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Eski Yeşilyurt evlerini butik otele dönüştürme projesine gereken desteği verdik, vermeye devam ediyoruz. Ayrıca Yeşilyurt’taki yerel meyvelerin ve bahçelerin korunması da bu açıdan önemlidir. Yeşilyurt’ta ki kadın girişimcilerin çalışmalarını daha fazla sahiplenmek iç turizmin hareketlenmesine neden olacaktır” diye konuştu.

Malatya olarak ürünleri pazarlamakta sorunlar yaşandığına dikkati çeken Milletvekili Tüfenkci, bunun için Valilik, belediyeler veya şirketler kanalıyla farklı etkinlikler düzenlenebileceğini ifade ederken, Yeşilyurt’ta yapılacak butik otelleri çalıştıracak girişimcilere ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

Yeşilyurt’un turizm potansiyeli ve yapılması gerekenlerin detaylı olarak ele alındığı toplantıda, katılımcılar görüş ve düşüncelerini dile getirdi.